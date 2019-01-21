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      Надругательство над распятием в Умани: прокуратура объявила подозрение двум гражданам США

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      Поврежденное распятие в Умани
      Поврежденное распятие в Умани / Фото из открытых источников

      Надругательство над гипсовым распятием Иисуса Христа в Умани совершили двое американцев. 19-ти и 20-летний мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения в момент разрушения памятника.

      Об этом информирует пресс-служба Уманской прокуратуры.

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      Так, Уманская местная прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США.

      Досудебное расследование установило, что 19-летний и 20-летний граждане США 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно, с особой дерзостью, разрушили скульптуру с изображением распятия Иисуса Христа, расположенную на скале рядом с прудом в городе.

      Эти лица действовали по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе,
      – добавляют в прокуратуре.

      Против подозреваемых открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

      Ранее 24 канал сообщал, что на Крещение неизвестные в Умани фактически разломали пополам гипсовое распятие Иисуса Христа, которое установили на берегу пруда по случаю 1025-летия со дня Крещения Руси. Местные жители бросились обвинять в преступлении хасидов, с которыми у них идет настоящая "война".

      Теги: Новости Украины Религия Криминальные новости Новости Черкасс
      Источник: 24 Канал
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