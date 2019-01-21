Надругательство над распятием в Умани: прокуратура объявила подозрение двум гражданам США

Надругательство над гипсовым распятием Иисуса Христа в Умани совершили двое американцев. 19-ти и 20-летний мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения в момент разрушения памятника.

Об этом информирует пресс-служба Уманской прокуратуры.

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Так, Уманская местная прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США.

Досудебное расследование установило, что 19-летний и 20-летний граждане США 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно, с особой дерзостью, разрушили скульптуру с изображением распятия Иисуса Христа, расположенную на скале рядом с прудом в городе.

Эти лица действовали по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе,

– добавляют в прокуратуре.

Против подозреваемых открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее 24 канал сообщал, что на Крещение неизвестные в Умани фактически разломали пополам гипсовое распятие Иисуса Христа, которое установили на берегу пруда по случаю 1025-летия со дня Крещения Руси. Местные жители бросились обвинять в преступлении хасидов, с которыми у них идет настоящая "война".