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      Наруга над розп'яттям в Умані: місцева прокуратура оголосила підозру двом громадянам США

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      Пошкоджене розп'яття в Умані
      Пошкоджене розп'яття в Умані / Фото з відкритих джерел

      Наругу над гіпсовим розп'яттям Ісуса Христа в Умані здійснили двоє американців. 19-ти та 20-річний чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння в момент руйнування пам'ятки.

      Про це інформує прес-служба Уманської прокуратури.

      Читайте також: Наруга над розп'яттям Ісуса Христа в Умані: з’явилась реакція посла Ізраїлю

      Так, Уманська місцева прокуратура повідомила про підозру двом громадянам США. 

      Досудове розслідування встановило, що 19-річний та 20-річний громадяни США 19 січня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, цілеспрямовано, з особливою зухвалістю, зруйнували скульптуру із зображенням розп'яття Ісуса Христа, розташовану на скелі поруч зі ставком у місті.

      Ці особи діяли з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилося у прагненні показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві,
      – додають у прокуратурі.

      Проти підозрюваних відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. 

      Раніше 24 канал повідомляв, що на Водохреще невідомі в Умані фактично розламали навпіл гіпсове розп’яття Ісуса Христа, який встановили на березі ставка з нагоди 1025-річчя з дня Хрещення Русі. Місцеві мешканці кинулися звинувачувати у злочині хасидів, з якими у них іде справжня "війна".

      Теги: Новини України Новини Черкас Кримінальні новини Релігія
      Джерело: 24 Канал
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