Братислав Живкович погиб на Курщине во время бои против Сил обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на румынское издание Digi24.

К теме Российского боксера из спецподразделения "Ахмат" ликвидировали воины ВСУ

Что известно о наемнике

О смерти Живковича написали пропагандистские телеграмм-каналы. Представители власти Сербии пока не комментировали эту информацию. Известно, что против Живковича в Украине было возбуждено уголовное дело по факту участия в войне, а также по вербовке иностранцев для этой цели.

Еще с 2014 года наемник воевал против Украины в подразделении так называемой "лнр", который состоял из иностранцев. Впоследствии в 2017 году власти Румынии запретили ему въезд на 15 лет за шпионаж.

Известно, что он несколько раз фотографировал военные радары на побережье Черного моря и передавал их координаты. 42-летний серб четыре раза приезжал в Румынию из Болгарии или Украины, и каждый раз оказывался на том же месте,

– сообщили спецслужбы Румынии.

По их данным, Братислав Живкович имеет двойное сербское и российское гражданства. Он проявлял заинтересованность в получении секретных документов, связанных с критической инфраструктурой и национальными и союзническими военными объектами, расположенными на юго-востоке Румынии. Именно поэтому его въезд в страну спецслужбы охарактеризовали как "нежелательный".

Также известно, что 22 февраля 2023 года Живкович был среди зрителей публичного выступления российского диктатора Владимира Путина, которое он посвятил первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.