Издание сообщило, что один из источников передал в ее распоряжение планшет, который нашли в зоне боев на западе Ливии.

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Вероятные свидетельства преступлений российских наемников

Там предположили, что планшет весной 2020 года забыл российский наемник, воевавший на стороне ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В памяти устройства были десятки файлов, которые свидетельствовали об участии российских наемников в боевых действиях в Ливии и других странах.

Одного из упомянутых в файлах бойцов изданию удалось идентифицировать – это 36-летний гражданин России Федор Метелкин. Он, вероятно, ранее воевал в составе ЧВК "Вагнер" на востоке Украины.

Помимо планшета, редакция получила заявку на получение вооружения и техники на русском языке, датированную 19 января 2020 года. В ней есть информация о запросе на средства связи, боеприпасы и современные виды вооружения. СМИ располагает заявкой на пополнение поврежденной техники "Вагнера" в Мозамбике.

Источники издания также сообщили, что "вагнеровцы" в условиях войны не придерживаются никаких моральных принципов. Они жестоко убивают военнопленных и гражданских, а также минируют территории, где живут мирные.

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ЧВК "Вагнер": что это такое