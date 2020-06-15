В выпуске программы " Есть вопрос" за 15 июня - Путин действительно боится так называемого "Западного внешнего управления" в Украине. Дело в том, что он никогда не сможет установить здесь кремлевское управление. И для нас это – хорошая новость.

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале: Юлия Тимошенко рассказывала "страшилки" о том, как иностранцы будут руководить государственными предприятиями и банками, как они захватывают суды и украдут нашу землю. Именно об этом все время говорят на каналах кума Путина – Медведчука.