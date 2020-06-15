У випуску програми "Є питання" за 15 червня – Путін і справді боїться так званого "Західного зовнішнього управління" в Україні. Річ у тім, що він ніколи не зможе встановити тут кремлівське управління. І для нас це – хороша новина.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Юлія Тимошенко розповідала "лякалки" про те, як іноземці керуватимуть державними підприємствами і банками, як вони захоплюють суди і вкрадуть нашу землю. Саме про це весь час говорять на каналах кума Путіна – Медведчука.