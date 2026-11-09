В ЮАР задержали группу иностранцев, которая могла направляться на войну против Украины

Как сообщает BBC, подозреваемыми оказались иностранцы в возрасте от 20 до 26 лет.

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Задержание предположительно завербованных

Подозреваемых задержали 8 ноября в международном аэропорту имени Тамбо и в отеле района Брума недалеко от Йоханнесбурга. Сообщается, что в тот момент они готовились к вылету. Конечный пункт их маршрута правоохранительные органы не назвали.

Задержанным инкриминируется нарушение законодательства ЮАР, запрещающего наемническую деятельность без разрешения правительства. К делу привлечены Интерпол и другие международные органы, поскольку фигуранты могли нарушить закон и в странах своего происхождения.

Власти не уточняют гражданство задержанных, однако подтвердили, что ни один из них не проживал в ЮАР. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, на стороне какой армии они планировали воевать, и кто организовывал эту поездку.

В ближайшее время девяти подозреваемым должны избрать меру пресечения в судебном порядке.

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Ранее завербованные граждане ряда африканских стран уже попадали на фронт в Украину, где воевали на стороне России. По данным украинской разведки, Россия вовлекла в боевые действия более 1700 человек из 36 стран Африки.

В частности, власти Кении заявляли о вербовке 252 своих граждан. Тогда глава МИД Мусалия Мудавади во время поездки в Москву решил вопрос о прекращении таких действий со стороны России.

О гибели 55 соотечественников и обмане сотен других заявляла и Гана. В то же время ЮАР ранее добилась возвращения 17 своих граждан и арестовала группу людей по подозрению в вербовке.

Напомним, ГУР Минобороны Украины обнародовало один из перехваченных разговоров оккупантов. На записи слышно, как российским военным приказывают использовать завербованных африканцев в качестве прикрытия во время штурмов.