"Пусть идут впереди": оккупанты используют африканцев в качестве живого щита в зоне боевых действий

Россияне используют африканцев в качестве живого щита / СЗР (ілюстративне)
Военные 39-й мотострелковой бригады российской армии используют завербованных африканцев в качестве живого щита в зоне боевых действий. Вражеские командиры приказывают штурмовикам выставлять иностранных бойцов впереди себя на опасных участках.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало радиоперехват разговора захватчиков, в котором зафиксирован показательный инструктаж офицера.
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Как россияне используют африканцев на фронте?
В перехваченном диалоге командир оккупационного подразделения дает четкие указания подчиненному относительно порядка передвижения по опасному участку.
По тропинке, по тропинке иди все время: спокойно иди, слушай воздух – "шоколадного" пускай впереди тебя. Пусть идет метров за 20
В разведке констатируют, что эта запись является наглядной иллюстрацией отношения командования захватчиков к иностранцам, которых воспринимают исключительно как расходный материал.
Завербованных бойцов посылают впереди основных сил для выявления огневых точек и проверки маршрута на наличие мин или дронов.
Разговоры россиян: слушайте перехваты
Принуждение к штурмам на линии соприкосновения
Ранее сообщалось, что российское командование систематически привлекает к штурмовым действиям на южных участках фронта, в частности на Гуляйпольском направлении, наемников из стран Африки и Азии.
Оккупанты заманивают иностранцев обещаниями гражданской работы или безопасной контрактной службы, однако сразу после прибытия берут у них документы и средства связи и кидают на нуль.
Как уже сообщалось на нашем сайте, на Гуляйпольском направлении украинские защитники взяли в плен гражданина Индонезии, который воевал именно в составе упомянутой 39-й отдельной мотострелковой бригады России.
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