"Пусть идут впереди": оккупанты используют африканцев в качестве живого щита в зоне боевых действий

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало радиоперехват разговора захватчиков, в котором зафиксирован показательный инструктаж офицера.

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Как россияне используют африканцев на фронте?

В перехваченном диалоге командир оккупационного подразделения дает четкие указания подчиненному относительно порядка передвижения по опасному участку.

По тропинке, по тропинке иди все время: спокойно иди, слушай воздух – "шоколадного" пускай впереди тебя. Пусть идет метров за 20– приказывает российский военный.

В разведке констатируют, что эта запись является наглядной иллюстрацией отношения командования захватчиков к иностранцам, которых воспринимают исключительно как расходный материал.

Завербованных бойцов посылают впереди основных сил для выявления огневых точек и проверки маршрута на наличие мин или дронов.

Разговоры россиян: слушайте перехваты

Принуждение к штурмам на линии соприкосновения

Ранее сообщалось, что российское командование систематически привлекает к штурмовым действиям на южных участках фронта, в частности на Гуляйпольском направлении, наемников из стран Африки и Азии.

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Оккупанты заманивают иностранцев обещаниями гражданской работы или безопасной контрактной службы, однако сразу после прибытия берут у них документы и средства связи и кидают на нуль.

Как уже сообщалось на нашем сайте, на Гуляйпольском направлении украинские защитники взяли в плен гражданина Индонезии, который воевал именно в составе упомянутой 39-й отдельной мотострелковой бригады России.