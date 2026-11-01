Обещали гражданскую работу: Россия бросает в штурмы под Гуляйполем наемников из Азии и Африки

Как сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, из-за значительных потерь врага на передовых позициях российская армия проводит ротацию сил.

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Кого взяли в плен?

Перегруппировка происходит, в частности, в составе 5-й общевойсковой армии России. Захватчики заменяют 57-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду силами 60-й отдельной мотострелковой бригады.

После пополнения личного состава противник планирует вновь усилить наступательное давление, заявили в корпусе. Основным способом для врага остается инфильтрация небольшими пехотными группами численностью от одного до пяти военнослужащих.

Украинские подразделения фиксируют, что к штурмам оккупанты привлекают не только граждан России, но и иностранцев. Схема вербовки последних построена на мошенничестве. Россияне обещают им гражданскую работу или безопасную военную службу по контракту.

По прибытии у них изымают документы и мобильные телефоны, а затем, лишив связи, насильственными методами отправляют на линию боевого столкновения– рассказали в 7-м корпусе ДШВ.

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Практику использования иностранных штурмовиков подтверждает то, что на Гуляйпольском направлении украинские военные взяли в плен гражданина Республики Индонезия. Он воевал в составе 39-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.

Российский иностранный наемник на фронте: смотрите видео

К слову, потери российской армии убитыми в войне против Украины могли превысить отметку в полмиллиона военнослужащих. По данным СМИ, больше всего гибнут именно мотострелки: шесть из десяти подразделений оккупантов с рекордными потерями относятся именно к ним.