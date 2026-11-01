Обіцяли цивільну роботу: Росія кидає у штурми під Гуляйполем найманців з Азії та Африки

Як повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, через значні втрати ворога на передових позиціях армія Росії проводить ротацію сил.

Adv

популярні відео

Кого взяли у полон?

Перегруповування відбуваються, зокрема, у складі 5-ї загальновійськової армії Росії. Загарбники замінюють 57-му окрему гвардійську мотострілецьку бригаду силами 60-ї окремої мотострілецької бригади.

Після поповнення особового складу противник планує знову посилити наступальний тиск, заявили в корпусі. Основним способом для ворога залишається інфільтрація малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти військовослужбовців.

Українські підрозділи фіксують, що до штурмів окупанти залучають не лише громадян Росії, а й іноземців. Схема вербування останніх побудована на шахрайстві. Росіяни обіцяють їм цивільну зайнятість або безпечну військову службу за контрактом.

З прибуттям у них вилучають документи та мобільні телефони, а після позбавлених зв'язку насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення– розповіли у 7-му корпусі ДШВ.

Реклама

Практику використання іноземних штурмовиків підтверджує й те, що на Гуляйпільському напрямку українські військові взяли в полон громадянина Республіки Індонезія. Він воював у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Російський іноземний найманець на фронті: дивіться відео

До слова, втрати армії Росії вбитими у війні проти України могли перетнути позначку в пів мільйона військових. За даними ЗМІ, найбільше гинуть саме мотострільці: шість із десяти підрозділів окупантів із рекордними втратами належать саме до них.