Російська армія могла втратити в Україні вбитими понад пів мільйона окупантів, – ЗМІ

Про це пише російська служба BBC з посиланням на власні підрахунки та оцінки військових експертів.

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Які ймовірні втрати росіян?

Аналітики заявили, що встановили поіменний список із 285 023 російських окупантів, які загинули за час повномасштабного вторгнення. Для цього журналісти проаналізували публічні повідомлення, соціальні мережі, а також дані РАЦС та судових реєстрів.

Аналіз російських цвинтарів, військових меморіалів і некрологів охоплює лише від 45% до 55% реальної кількості вбитих. Відтак, як підрахувало видання, втрати російської армії можуть сягати 518–663 тисяч вбитими.

Не про всі смерті повідомляється публічно. Крім того, тіла значної кількості військовослужбовців, які загинули протягом останніх місяців, досі залишаються на полі бою– йдеться у матеріалі.

Зазначається, що до загальної статистики не увійшли представники збройних формувань так званих "ЛДНР", які загинули до вересня 2022 року. Також не враховано найманих військових із Північної Кореї, які брали участь у бойових діях у Курській області у 2024 – 2025 роках.

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З урахуванням цих факторів, як стверджує видання, загальна кількість ліквідованих загарбників може становити від 541 до 659 тисяч осіб. Серед підтверджених втрат найбільшу частку становлять добровольці – понад 99,2 тисячі осіб, що становить 35% від загальної кількості.

Частка окупантів, які уклали контракти до 24 лютого 2022 року, становить 26%, завербованих ув'язнених – 10%, мобілізованих – 7%, а бійців приватних формувань – 1%.

Найвища смертність у мотострілецьких бригадах

Повідомляється, що шість із десяти з'єднань російської армії з найвищими втратами належать саме до мотострільців. За даними аналітиків, командування використовує їх як піхоту майже без підтримки бронетехніки та артилерії.

Окремі ворожі групи піхотинців регулярно посилають на вогневі точки українських захисників лише для розвідки позицій. Ситуацію у росіян загострюють відносини всередині підрозділів, які призводять до здирств, тортур і вбивств солдатів товаришами за службою, додає видання.

Нагадаємо, 29 жовтня Генеральний штаб ЗСУ зафіксував абсолютний місячний рекорд втрат російської армії. За неповний жовтень ворог загалом втратив понад 49 тисяч військових.