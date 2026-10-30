Российская армия могла потерять в Украине убитыми более полумиллиона оккупантов, – СМИ

Об этом сообщает российская служба BBC со ссылкой на собственные подсчеты и оценки военных экспертов.

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Каковы вероятные потери россиян?

Аналитики заявили, что составили поименный список из 285 023 российских оккупантов, погибших за время полномасштабного вторжения. Для этого журналисты проанализировали публичные сообщения, социальные сети, а также данные ЗАГС и судебных реестров.

Анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов охватывает лишь от 45% до 55% реального числа погибших. Таким образом, как подсчитало издание, потери российской армии могут достигать 518 – 663 тысяч убитых.

Не обо всех смертях сообщается публично. Кроме того, тела значительного числа военнослужащих, погибших в течение последних месяцев, до сих пор остаются на поле боя– говорится в материале.

Отмечается, что в общую статистику не вошли представители вооруженных формирований так называемых "ЛДНР", погибшие до сентября 2022 года. Также не учтены наемные военные из Северной Кореи, которые участвовали в боевых действиях в Курской области в 2024–2025 годах.

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С учетом этих факторов, как утверждает издание, общее количество уничтоженных захватчиков может составлять от 541 до 659 тысяч человек. Среди подтвержденных потерь наибольшую долю составляют добровольцы – более 99,2 тысячи человек, что составляет 35 % от общего числа.

Доля оккупантов, заключивших контракты до 24 февраля 2022 года, составляет 26%, завербованных заключенных – 10%, мобилизованных – 7%, а бойцов частных формирований – 1%.

Самая высокая смертность в мотострелковых бригадах

Сообщается, что шесть из десяти соединений российской армии с наибольшими потерями относятся именно к мотострелкам. По данным аналитиков, командование использует их в качестве пехоты практически без поддержки бронетехники и артиллерии.

Отдельные вражеские группы пехотинцев регулярно отправляют на огневые точки украинских защитников лишь для разведки позиций. Ситуацию у россиян обостряют отношения внутри подразделений, которые приводят к вымогательствам, пыткам и убийствам солдат сослуживцами, добавляет издание.

Напомним, 29 октября Генеральный штаб ВСУ зафиксировал абсолютный месячный рекорд по потерям российской армии. За неполный октябрь враг в общей сложности потерял более 49 тысяч военных.