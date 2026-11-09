"Пускай попереду себе": окупанти використовують африканців як живий щит у кілзоні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило радіоперехоплення розмови загарбників, де зафіксовано показовий інструктаж офіцера.

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Як росіяни використовують африканців на фронті?

У перехопленому діалозі командир окупаційного підрозділу дає чіткі вказівки підлеглому щодо порядку пересування небезпечною ділянкою.

Стежкою, стежкою йди весь час: спокійно йди, повітря слухай – "шоколадного" попереду себе пускай. Метрів за 20 нехай іде– наказує російський військовий.

У розвідці констатують, що цей запис є наочною ілюстрацією ставлення командування загарбників до іноземців, яких сприймають винятково як витратний матеріал.

Завербованих бійців пускають попереду основних сил для виявлення вогневих точок та перевірки маршруту на наявність мін або дронів.

Розмови росіян: слухайте перехоплення

Примус до штурмів на лінії зіткнення

Раніше повідомлялося, що російське командування системно залучає до штурмових дій на південних відтинках фронту, зокрема на Гуляйпільському напрямку, найманців із країн Африки та Азії.

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Окупанти заманюють іноземців обіцянками цивільної роботи чи безпечної контрактної служби, однак одразу після прибуття забирають у них документи й засоби зв'язку та кидають на нуль.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, на Гуляйпільському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Індонезії, який воював саме у складі згаданої 39-ї окремої мотострілецької бригади Росії.