Брат Наева до сих пор остается в Крыму. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

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Наев рассказал о брате из Крыма

По словам Наева, он давно не общается с братом.

После того, как мы работали в районе проведения Операции объединенных сил, с моей стороны были определенные ему поданы сигналы и ситуация случилась так, что общения нет,

– сказал он.

Наев подчеркнул, что не интересуется, попал ли его брат под мобилизацию России.

"Совершенно неизвестно и я даже этим не интересуюсь. Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными захватчиками", – отметил генерал-лейтенант.

Наев добавил, что эта ситуация не является для него сложной.

Наев получил деньги от брата из Крыма

Ранее Сергей Наев рассказал, что получил деньги от брата, живущего в оккупированном Крыму, как часть наследства. По его словам, после этого "как законопослушный гражданин он указал эти средства в электронной декларации".

Напомним, что родной брат Наева сейчас проживает и работает в оккупированном Россией Крыму.

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