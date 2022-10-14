Брат Наєва досі лишається у Криму. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

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Наєв розповів про брата з Криму

За словами Наєва, він давно не спілкується з братом.

Після того, як ми працювали в районі проведення Операції об'єднаних сил, з мого боку були певні йому подані сигнали і ситуація сталася так, що наразі спілкування немає,

– сказав він.

Наєв наголосив, що не цікавиться, чи потрапив його брат під мобілізацію Росії.

"Абсолютно невідомо і я навіть цим не цікавлюся. Всі, хто прийдуть на українську землю у формі окупанта, з ними ми поступимо саме так, як і з рештою загарбників", – зазначив генерал-лейтенант.

Наєв додав, що ця ситуація не є для нього складною.

Наєв отримав гроші від брата з Криму

Раніше Сергій Наєв розповів, що отримав гроші від брата, який живе в окупованому Криму, як частину спадку. За його словами, після цього "як законослухняний громадянин, він вказав ці кошти в електронній декларації".

Нагадаємо, що рідний брат Наєва нині проживає та працює в окупованому Росією Криму.

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