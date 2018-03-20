Командувач Об'єднаних сил Наєв розповів, за що отримав гроші від брата з Криму

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, що отримав гроші від брата, який живе в окупованому Криму, як частину спадку. Наєв також сказав, що після цього "як законослухняний громадянин, вказав ці кошти в електронній декларації".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що у своїй декларації Сергій Наєв вказав дві суми коштів, отриманих від свого брата Максима Наєва, який проживає та працює в окупованому Криму.

Як пояснив зазначив командувач Об'єднаних сил, з 1995 року його батьки і молодший брат залишалися в Криму, де завершив службу батько-військовослужбовець.

Ще перед війною, у 2012 році, за часів мирної України, батьки запропонували нам із братом заповісти квартиру. У жовтні 2013 року мій батько помер. Ми з братом прийняли спільне рішення щодо заповіту, за яким із часом він має мені виплатити половину вартості квартири. Жодних угод я з ним не укладав, адже це – родинні справи,

– пояснив Наєв.

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Він додав, що згодом, у 2016 та у 2017 роках, брат передав йому дві суми, в еквіваленті – по 5 тисяч доларів: "Тобто ці кошти, де факто, не є "дарунком".

"Інколи я дзвоню туди, в Крим, щоб, наприклад, привітати зі святами, і ці дзвінки ні для кого не є таємницею. Що стосується дій брата на окупованій території – він доросла людина, і за його вчинки я відповідати не можу", – додав Наєв.

Командувач Об'єднаних сил також наголосив, що його брат, як і мільйони громадян, які залишилися в тимчасово окупованому Криму, є громадянином України.

На запитання, чи допускає Наєв можливість шантажу зі сторони російської влади проти нього та його родини, керівник Об'єднаних сил сказав: "Я прийняв присягу на вірність українському народу, і в мене немає жодних застережень. Я виконаю ті завдання, які поставлені переді мною народом України, верховним головнокомандувачем. Проживання членів моєї родини в Криму мене не обтяжує і не зв'язує жодним чином".

Нагадаємо, 16 березня Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.