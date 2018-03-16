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Що відомо про Сергія Наєва, новообраного командувача Об'єднаних сил

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Що відомо про Сергія Наєва
Що відомо про Сергія Наєва / 24 Канал

16 березня президент України Петро Порошенко призначив командувача Об'єднаних сил. Ним став генерал-лейтенант Сергій Іванович Наєв. Що відомо про новообраного очільника Об'єднаних сил – читайте нижче.

7 березня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко представив Наєва як свого заступника. До цього Сергій Іванович проходив службу на посаді начальника штабу - першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Він також був командувачем військами Оперативного командування "Схід" та керівником сектора "Б" за часів боїв за Донецький аеропорт.

Читайте також: Україна отримала командувача Об'єднаних сил

Генерал не є дуже публічною людиною. Тож у медіа про його діяльність відомо небагато. Однак, є інформація, що у квітні 2017 року Наєв брав участь у флешмобі "Здай кров для дітей Донбасу".

Окрім донецького аеропорту підрозділи Наєва провели й інші напружені та професійні бої на важких ділянках фронту.

В інтерв’ю виданню ep-ua.com, Сергій Наєв розповів, що у медіапросторі та соцмережах активно говорять про промахи та поразки української армії. Про успішні операції відомо небагато.

"За час участі в АТО воїнами частин і підрозділів оперативного командування "Південь" є чим пишатися. Але, щоб зрозуміти наші перемоги потрібно розуміти, що підрозділи сил АТО виконують свої обов'язки в режимі реальних бойових дій. І виконують реальні бойові завдання. Тобто до режиму припинення вогню ми виконували тактичні дії, зокрема наступальні і рейдові, а також завдання з вогневого ураження. І звичайно у нас є результати…Кількість втрат ворога за оперативними підтвердженими даними досягає понад тисячу осіб безповоротних втрат", – розповів тоді очільник штабу оперативного командування "Південь".

Сергій Наєв

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв

Також він тоді спростував чутки про те, що штаб АТО замовчував бойові втрати української армії. Він запевнив, що усі дані цілком правдиві.

У 2016 році, в інтерв’ю виданню "Укрінформ" Наєв розповів, що Збройні Сили України за час ведення війни на сході кардинально змінилися.

За те, що дає нам держава, ми вдячні, ми будемо це більш ефективно використовувати. Якщо збережеться тенденція такого впливу і такої уваги, яке зараз приділяє нам вище військово-політичне керівництво країни, ми повністю впораємося з усіма завданнями. Все інше: воля, впевненість в нашій перемозі, – у нас є,
– запевнив Наєв.

Окрім того, слідчий комітет Росії раніше порушив 20 справ проти посадовців Міноборони України. Серед них був і Сергій Наєв. Його та ще низку військових високопосадовців звинуватили у "злочинних наказах", що призвели нібито до загибелі людей на Донбасі.

Теги: Новини України Збройні Сили України Сергій Наєв Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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