Україна отримала командувача Об'єднаних сил

Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.

Про це повідомив глава держави під час візиту на Донбас.

"За моєї ініціативи ВР ухвалила Закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України", – сказав Порошенко.

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Він нагадав, що формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Відтепер командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв відповідатиме за керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.

На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Поставив перед Командувачем об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні Сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території,

– додав Петро Порошенко.