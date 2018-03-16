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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Україна отримала командувача Об'єднаних сил

2603 Читать новость на русском
Командувачем Об'єднаних сил призначили Сергія Наєва
Командувачем Об'єднаних сил призначили Сергія Наєва / mil.gov.ua

Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.

Про це повідомив глава держави під час візиту на Донбас.

"За моєї ініціативи ВР ухвалила Закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України", – сказав Порошенко.

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Він нагадав, що формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Відтепер командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв відповідатиме за керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.

На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Поставив перед Командувачем об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні Сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території,
– додав Петро Порошенко.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні Сили України АТО Сергій Наєв Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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