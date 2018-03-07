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Для ЗСУ готують нову партію танків

1983 Читать новость на русском
Для ЗСУ готують нову партію танків
Для ЗСУ готують нову партію танків / ukroboronprom.com.ua

ДП "Завод ім. Малишева" та ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. Морозова" готують чергову партію основних бойових танків Т-84 для передачі до Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

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Для цього ДП "Завод ім. Малишева" провів ремонт чергової партії Т-84. Бойові машини пройшли процедури перевірки, відновлення або повної заміни всіх основних вузлів та агрегатів. Після цього танки були направлені на "ХКМБ ім. Морозова", де зараз проходять модернізацію.

Завдяки цим заходам буде значно підвищено бойову ефективність Т-84 за будь-яких умов погоди та часу доби, використання противником активних або пасивних перешкод на полі бою у радіо-, інфрачервоному та оптичному діапазоні,
– йдеться у повідомленні.

Основний бойовий танк Т-84 знаходиться на озброєнні Збройних Сил України. Він оснащений 125-мм гарматою з автоматом заряджання, яка, в тому числі, здатна вести вогонь керованими високоточними протитанковими ракетами із дальністю знищення цілей біля 5 км. Завдяки 1200-сильному двигуну майже 50-тоний Т-84 може розвивати швидкість до 70 км/год. За захист танку відповідає найсучасніший український динамічний захист та комплекс електроно-оптичної протидії від керованого озброєння.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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