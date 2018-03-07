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Для ВСУ готовят новую партию танков

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Для ВСУ готовят новую партию танков
Для ВСУ готовят новую партию танков / ukroboronprom.com.ua

ГП "Завод им. Малышева" и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

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Для этого ГП "Завод им. Малышева" провел ремонт очередной партии Т-84. Боевые машины прошли процедуры проверки, восстановления или полной замены всех основных узлов и агрегатов. После этого танки были направлены на "ХКМБ им. Морозова", где проходят модернизацию.

Благодаря этим мерам будет значительно повышена боевая эффективность Т-84 при любых условиях погоды и времени суток, использование противником активных или пассивных помех на поле боя в радио-, инфракрасном и оптическом диапазоне,
– говорится в сообщении.

Основной боевой танк Т-84 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины. Он оснащен 125-мм пушкой с автоматом заряжания, которая, в том числе, способная вести огонь управляемыми высокоточными противотанковыми ракетами с дальностью поражения целей около 5 км. Благодаря 1200-сильному двигателю почти 50-тонный Т-84 может развивать скорость до 70 км/ч. За защиту танка отвечает современная украинская динамическая защита и комплекс электронно-оптического противодействия от управляемого вооружения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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