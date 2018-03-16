Украина получила командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

Об этом сообщил глава государства во время визита на Донбасс.

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины", – сказал Порошенко.

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Он напомнил, что формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Теперь командующий Объединенных сил Сергей Наев будет отвечать за руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов.

На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева. Поставил перед Командующим объединенных сил задачу – укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории,

– добавил Петр Порошенко.