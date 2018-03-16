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Что известно о Сергее Наеве, новоизбранном командующем Объединенных сил

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Что известно о Сергее Наеве
Что известно о Сергее Наеве / 24 Канал

16 марта президент Украины Петр Порошенко назначил командующего Объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Сергей Иванович Наев. Что известно о новоизбранном главе Объединенных сил – читайте ниже.

7 марта 2018 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко представил Наева как своего заместителя. До этого Сергей Иванович проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Он также был командующим войсками оперативного командования "Восток" и руководителем сектора "Б" во времена боев за Донецкий аэропорт.

Читайте также: Украина получила командующего Объединенных сил

Генерал является не очень публичным человеком. Поэтому в медиа о его деятельности известно немного. Однако, есть информация, что в апреле 2017 года Наев участвовал в флешмобе "Сдай кровь для детей Донбасса".

Кроме донецкого аэропорта подразделения Наева провели и другие напряженные и профессиональные бои на тяжелых участках фронта.

В интервью изданию ep-ua.com, Сергей Наев рассказал, что в медиапространстве и соцсетях активно говорят о промахах и поражениях украинской армии. Об успешных операциях известно немного.

"За время участия в АТО военнослужащими частей и подразделений оперативного командования "Юг" есть чем гордиться. Но, чтобы понять наши победы нужно понимать, что подразделения сил АТО выполняют свои обязанности в режиме реальных боевых действий. И выполняют реальные боевые задачи. То есть до режима прекращения огня мы выполняли тактические действия, в частности наступательные и рейдовые, а также задачи по огневому поражению. И конечно же у нас есть результаты ... Количество потерь врага по оперативным подтвержденным данным достигает более тысячи человек безвозвратных потерь", – рассказал тогда глава штаба оперативного командования "Юг".

Сергій Наєв
Командующий Объединенных сил Сергей Наев

Также он тогда опроверг слухи о том, что штаб АТО умалчивал боевые потери украинской армии. Он заверил, что все данные вполне правдивы.

В 2016 году, в интервью изданию "Укринформ" Наев рассказал, что Вооруженные Силы Украины за время ведения войны на востоке кардинально изменились.

За то, что дает нам государство, мы благодарны, мы будем это более эффективно использовать. Если сохранится тенденция такого влияния и такого внимания, которое сейчас уделяет нам высшее военно-политическое руководство страны, мы полностью справимся со всеми задачами. Все остальное: свобода, уверенность в нашей победе, – у нас есть,
– заверил Наев.

Кроме того, следственный комитет России ранее возбудил 20 дел против чиновников Минобороны Украины. Среди них был и Сергей Наев. Его и еще ряд военных чиновников обвинили в "преступных приказах", которые привели якобы к гибели людей на Донбассе.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Сергей Наев Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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