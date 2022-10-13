По словам Наева, информация о том, кто именно атаковал Крымский мост, поступает из источников страны-агрессора. Об этом Сергей Наев сказал в эфире телемарафона "Единые новости" 13 октября.
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Наев назвал причину массированных атак по Украине искусственной
В любом случае, то, что это стало какой-то причиной массированного удара (по Украине – 24 канал) это было сделано искусственно. Для того чтобы обвинить Украину,
– заявил Наев.
На вопрос, атаковала ли Крымский мост не Украина, генерал сказал, что он не причастен к принятию таких решений. Однако одна из версий: атака по Крымскому мосту – это разборки между силовыми ведомствами в самой России.
В России достаточно ракет и ресурсов, все зависит от политических решений
Сергей Наев также ответил на вопрос, достаточно ли у России ресурсов, чтобы массированные атаки по Украине стали системными.
В России достаточно соответствующих военных ресурсов. В России достаточно ракет и других средств, поражающих гражданскую инфраструктуру и войска,
– объяснил Наев.
Генерал уточнил, что действия Москвы зависят от принятых решений военно-политическим руководством России и командованием, управляющим стратегически наступательной операцией в Украине.
Сергей Наев пояснил, что масштабные атаки Россией гражданских объектов связаны с:
- сменой руководителя стратегически наступающей операции;
- необходимостью военно-политического руководства показать, что они контролируют ситуацию. В частности, после провальных действий в Харьковском и Херсонском направлении.
По данным Наева, именно эти аспекты обусловили массированный удар России по Украине.
Следует вспомнить, что Россия в течение 10 – 11 октября массированно атаковала Украину. Тревоги два дня подряд звучали ориентировочно 5 часов. Только 10 октября взрывы прогремели в таких городах:
- Тернополь;
- Львов;
- Кременчуг;
- Кривой Рог;
- Одесса;
- Харьков;
- Конотоп;
- Днепр;
- Запорожье;
- Черкассы;
- Николаев и Николаевщина;
- Житомирская область;
- Киевская область и Киев;
- Хмельницкая область и Хмельницкий;
- Ивано-Франковская область;
- Ровенская область.
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