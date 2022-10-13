По словам Наева, информация о том, кто именно атаковал Крымский мост, поступает из источников страны-агрессора. Об этом Сергей Наев сказал в эфире телемарафона "Единые новости" 13 октября.

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Наев назвал причину массированных атак по Украине искусственной

В любом случае, то, что это стало какой-то причиной массированного удара (по Украине – 24 канал) это было сделано искусственно. Для того чтобы обвинить Украину,

– заявил Наев.

На вопрос, атаковала ли Крымский мост не Украина, генерал сказал, что он не причастен к принятию таких решений. Однако одна из версий: атака по Крымскому мосту – это разборки между силовыми ведомствами в самой России.

В России достаточно ракет и ресурсов, все зависит от политических решений

Сергей Наев также ответил на вопрос, достаточно ли у России ресурсов, чтобы массированные атаки по Украине стали системными.

В России достаточно соответствующих военных ресурсов. В России достаточно ракет и других средств, поражающих гражданскую инфраструктуру и войска,

– объяснил Наев.

Генерал уточнил, что действия Москвы зависят от принятых решений военно-политическим руководством России и командованием, управляющим стратегически наступательной операцией в Украине.

Сергей Наев пояснил, что масштабные атаки Россией гражданских объектов связаны с:

сменой руководителя стратегически наступающей операции;

необходимостью военно-политического руководства показать, что они контролируют ситуацию. В частности, после провальных действий в Харьковском и Херсонском направлении.

По данным Наева, именно эти аспекты обусловили массированный удар России по Украине.

Следует вспомнить, что Россия в течение 10 – 11 октября массированно атаковала Украину. Тревоги два дня подряд звучали ориентировочно 5 часов. Только 10 октября взрывы прогремели в таких городах:

Тернополь;

Львов;

Кременчуг;

Кривой Рог;

Одесса;

Харьков;

Конотоп;

Днепр;

Запорожье;

Черкассы;

Николаев и Николаевщина;

Житомирская область;

Киевская область и Киев;

Хмельницкая область и Хмельницкий;

Ивано-Франковская область;

Ровенская область.

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