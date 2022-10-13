За словами Наєва, інформація про те, хто саме атакував Кримський міст, надходить з джерел країни-агресора. Про це Сергій Наєв сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини" 13 жовтня.

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Наєв назвав причину масованих атак по Україні штучною

У будь-якому випадку те, що це стало якоюсь причиною масованого удару (по Україні – 24 канал) це було зроблено штучно. Для того, щоб звинуватити Україну,

– заявив Наєв.

На питання, чи Кримський міст атакувала не Україна, генерал сказав, що він не дотичний до ухвалення таких рішень. Проте одна з версій: атака по Кримському мосту – це розбірки між силовими відомствами в самій Росії.

У Росії достатньо ракет та ресурсів, все залежить від політичних рішень

Сергій Наєв також відповів на питання, чи достатньо в Росії ресурсів, щоб масовані атаки по Україні стали системними.

У Росії достатньо відповідних військових ресурсів. В Росії достатньо ракет і інших засобів, які вражають цивільну інфраструктуру та війська,

– пояснив Наєв.

Генерал уточнив, що дії Москви залежать від ухвалених рішень військово-політичним керівництвом Росії та командуванням, яке управляє стратегічно-наступальною операцією в Україні.

Сергій Наєв пояснив, що масштабні атаки Росією цивільних об'єктів пов'язані з:

зміною керівника стратегічно-наступаної операції;

необхідністю військово-політичного керівництва показати, що вони контролюють ситуацію. Зокрема, після провальних дій на Харківському та Херсонському напрямку.

За даними Наєва, саме ці аспекти обумовили масований удар Росії по Україні.

Варто пригадати, що Росія протягом 10 – 11 жовтня масовано атакувала Україну. Тривоги два дні поспіль лунали орієнтовно 5 годин. Тільки 10 жовтня вибухи пролунали в таких містах:

Тернопіль;

Львів;

Кременчук;

Кривий Ріг;

Одеса;

Харків;

Конотоп;

Дніпро;

Запоріжжя;

Черкаси;

Миколаїв та Миколаївщина;

Житомирська область та Житомир;

Київська область та Київ;

Хмельницька область та Хмельницький;

Івано-Франківська область;

Рівненська область.

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