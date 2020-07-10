Все виды разведки усилили, – Наев о ситуации в Крыму и вероятном нападении России на Херсонщину
На админгранице между Херсонской областью и Крымом есть определенное количество подразделений армии России. Однако их немного и непосредственных угроз наступления с их стороны – нет. Однако все виды разведки ВСУ усилили, состояние российских оккупационных войск на полуострове тщательно отслеживают.
Россия не подготовила нападение на Украине
Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире " Право на власть " вечером 9 июля.
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Наев учитывая ситуацию на границе Крыма и Херсонщины рассказал следующее:
- Украинская армия усилила все виды разведки.
- Продолжается ежедневный сбор информации о вооруженных силах РФ, расположенные в оккупированном Крыму.
- Состояние и расположение российских подразделений и их "действия в отношении нашего Северо-Крымского канала" командования ВСУ постоянно анализирует и отслеживает.
- Так же изучают возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров из России.
Указанный состояние, положение относительно неприятеля такое, что пока враг не подготовил наступательный удар,
- отметил Наев.
То есть, все враждебные подразделения находятся в местах их постоянной дислокации. А вдоль админмежах между Херсоном и Крымом является "небольшое количество подразделений вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи по наблюдению за нашим группировкой ВСУ".
Итак, непосредственных угроз для наступления России на Херсонскую область "не обнаружено и не установлено".
Почему заговорили об угрозе наступления России на Украину
Бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия в сентябре попытается ворваться в Херсонскую область.
Ведь Россия уже превратила оккупирован Крым в мощную военную базу, а за неимением воды на оккупированном полуострове вполне может напасть на Украину - под прикрытием сентябрьских военных учений.