На админгранице между Херсонской областью и Крымом есть определенное количество подразделений армии России. Однако их немного и непосредственных угроз наступления с их стороны – нет. Однако все виды разведки ВСУ усилили, состояние российских оккупационных войск на полуострове тщательно отслеживают.

Россия не подготовила нападение на Украине

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире " Право на власть " вечером 9 июля.

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Наев учитывая ситуацию на границе Крыма и Херсонщины рассказал следующее:

Украинская армия усилила все виды разведки.

Продолжается ежедневный сбор информации о вооруженных силах РФ, расположенные в оккупированном Крыму.

Состояние и расположение российских подразделений и их "действия в отношении нашего Северо-Крымского канала" командования ВСУ постоянно анализирует и отслеживает.

Так же изучают возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров из России.

Указанный состояние, положение относительно неприятеля такое, что пока враг не подготовил наступательный удар,

- отметил Наев.

То есть, все враждебные подразделения находятся в местах их постоянной дислокации. А вдоль админмежах между Херсоном и Крымом является "небольшое количество подразделений вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи по наблюдению за нашим группировкой ВСУ".

Итак, непосредственных угроз для наступления России на Херсонскую область "не обнаружено и не установлено".

Почему заговорили об угрозе наступления России на Украину

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия в сентябре попытается ворваться в Херсонскую область.

Ведь Россия уже превратила оккупирован Крым в мощную военную базу, а за неимением воды на оккупированном полуострове вполне может напасть на Украину - под прикрытием сентябрьских военных учений.