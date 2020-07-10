Усі види розвідки посилили, – Наєв про ситуацію в Криму і ймовірний напад Росії на Херсонщину
На адмінмежі між Херсонською областю й Кримом є певна кількість підрозділів армії Росії. Однак їх небагато й безпосередніх загроз наступу з їхнього боку – немає. Однак наразі усі види розвідки ЗСУ посилили, стан російських окупаційних військ на півострові ретельно відстежують.
Росія не підготувала напад на Україну
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі "Право на владу" увечері 9 липня.
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Наєв з огляду на ситуацію на межі Криму та Херсонщини розповів про таке:
- Українська армія посилила всі види розвідки.
- Триває щоденний збір інформації про збройні сили РФ, розташовані в окупованому Криму.
- Стан та розташування російських підрозділів та їхні "дії щодо нашого Північнокримського каналу" командування ЗСУ постійно аналізує та відстежує.
- Так само вивчають можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів із Росії.
Зазначений стан, положення щодо ворога таке, що наразі ворог не підготував наступальний удар,
– наголосив Наєв.
Тобто, усі ворожі підрозділи перебувають у місцях їхньої постійної дислокації. А вздовж адмінмежі між Херсонщиною та Кримом є "невелика кількість підрозділів збройних сил РФ, які виконують завдання щодо спостереження за нашим угрупованням ЗСУ".
Отже, безпосередніх загроз щодо наступу Росії на Херсонську область "не виявлено і не встановлено".
Чому заговорили про загрозу наступу Росії на Україну
Колишній командувач збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що Росія у вересні спробує вдертися у Херсонську область.
Адже Росія вже перетворила окупований Крим в потужну військову базу, а через брак води на окупованому півострові цілком може напасти на Україну – під прикриттям вересневих військових навчань.