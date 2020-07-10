На адмінмежі між Херсонською областю й Кримом є певна кількість підрозділів армії Росії. Однак їх небагато й безпосередніх загроз наступу з їхнього боку – немає. Однак наразі усі види розвідки ЗСУ посилили, стан російських окупаційних військ на півострові ретельно відстежують.

Росія не підготувала напад на Україну

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі "Право на владу" увечері 9 липня.

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Наєв з огляду на ситуацію на межі Криму та Херсонщини розповів про таке:

Українська армія посилила всі види розвідки.

Триває щоденний збір інформації про збройні сили РФ, розташовані в окупованому Криму.

Стан та розташування російських підрозділів та їхні "дії щодо нашого Північнокримського каналу" командування ЗСУ постійно аналізує та відстежує.

Так само вивчають можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів із Росії.

Зазначений стан, положення щодо ворога таке, що наразі ворог не підготував наступальний удар,

– наголосив Наєв.

Тобто, усі ворожі підрозділи перебувають у місцях їхньої постійної дислокації. А вздовж адмінмежі між Херсонщиною та Кримом є "невелика кількість підрозділів збройних сил РФ, які виконують завдання щодо спостереження за нашим угрупованням ЗСУ".

Отже, безпосередніх загроз щодо наступу Росії на Херсонську область "не виявлено і не встановлено".

Чому заговорили про загрозу наступу Росії на Україну

Колишній командувач збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що Росія у вересні спробує вдертися у Херсонську область.

Адже Росія вже перетворила окупований Крим в потужну військову базу, а через брак води на окупованому півострові цілком може напасти на Україну – під прикриттям вересневих військових навчань.

Зауважимо, раніше Наєв вже говорив, що загрози вторгнення Росії в Україну немає, однак українська армія готується до розгортання будь-яких сценаріїв.