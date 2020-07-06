Станом на 6 липня безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Росії немає. Водночас в ЗСУ готуються до різних можливих сценаріїв.

Українська армія уважно стежить за військами РФ поблизу своїх кордонів. Про це заявив командувач ООС Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує 24 канал.

До теми У Кремлі розповіли, чи готуються до атаки на південь України

Як в ООС готуються до російського нападу

За словами командувача ООС, українські військові наразі посилили всі види розвідки. Це зроблено для того, аби отримати якомога більше інформації про стан, положення та можливий характер дій збройних сил Росії.

Наєв зазначив, що ЗСУ відпрацьовують плани реагування на військові загрози з боку Росії на кримському напрямку.

За його словами, військові загрози є потенційні, а є безпосередні, які вже в найближчій перспективі можуть стати повномасштабною агресією РФ щодо України.

Командувач Об'єднаних сил також додав, що немає загрози створення ударних угруповань з боку окупованих територій Донецької і Луганської області. Наєв запевнив, що загалом ситуація стабільна і повністю контрольована ЗСУ.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа перебільшив ймовірність загрози збоку військ Російської Федерації з території тимчасово окупованого Криму,

– вважає Наєв.

Що відомо про чутки щодо нової атаки Росії на Україну з Криму

Українська розвідка та чимало західних військових експертів прогнозують нову атаку на Україну з Криму вже у вересні цього року під час навчань "Кавказ – 2020".

5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму. За його словами, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.

Цікаво Після Херсона підуть на Одесу: чи може Росія окупувати весь Південь України