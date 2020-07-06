Безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, – Наєв
Станом на 6 липня безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Росії немає. Водночас в ЗСУ готуються до різних можливих сценаріїв.
Українська армія уважно стежить за військами РФ поблизу своїх кордонів. Про це заявив командувач ООС Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує 24 канал.
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Як в ООС готуються до російського нападу
- За словами командувача ООС, українські військові наразі посилили всі види розвідки. Це зроблено для того, аби отримати якомога більше інформації про стан, положення та можливий характер дій збройних сил Росії.
- Наєв зазначив, що ЗСУ відпрацьовують плани реагування на військові загрози з боку Росії на кримському напрямку.
- За його словами, військові загрози є потенційні, а є безпосередні, які вже в найближчій перспективі можуть стати повномасштабною агресією РФ щодо України.
- Командувач Об'єднаних сил також додав, що немає загрози створення ударних угруповань з боку окупованих територій Донецької і Луганської області. Наєв запевнив, що загалом ситуація стабільна і повністю контрольована ЗСУ.
Командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа перебільшив ймовірність загрози збоку військ Російської Федерації з території тимчасово окупованого Криму,
– вважає Наєв.
Що відомо про чутки щодо нової атаки Росії на Україну з Криму
- Українська розвідка та чимало західних військових експертів прогнозують нову атаку на Україну з Криму вже у вересні цього року під час навчань "Кавказ – 2020".
- 5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму. За його словами, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.
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В чому полягає "кримська проблема" Росії?Справа в тому, що Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через цей канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку та підземних джерел. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.