Непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев
По состоянию на 6 июля непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России нет. В то же время в ВСУ готовятся к различным возможным сценариям.
Украинская армия внимательно следит за войсками РФ вблизи своих границ. Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует 24 канал.
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Как в ООС готовятся к российскому нападению
- По словам командующего ООС, украинские военные сейчас усилили все виды разведки.
- Это сделано для того, чтобы получить как можно больше информации о состоянии, положении и возможном характере действий вооруженных сил России.
- Наев отметил, что ВСУ отрабатывают планы реагирования на военные угрозы со стороны России на крымском направлении.
Мы ежедневно получаем данные о российских войсках и увеличении их численности,
– сообщил он.
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