По состоянию на 6 июля непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России нет. В то же время в ВСУ готовятся к различным возможным сценариям.

Украинская армия внимательно следит за войсками РФ вблизи своих границ. Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует 24 канал.

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Как в ООС готовятся к российскому нападению

По словам командующего ООС, украинские военные сейчас усилили все виды разведки.

Это сделано для того, чтобы получить как можно больше информации о состоянии, положении и возможном характере действий вооруженных сил России.

Наев отметил, что ВСУ отрабатывают планы реагирования на военные угрозы со стороны России на крымском направлении.

Мы ежедневно получаем данные о российских войсках и увеличении их численности,

– сообщил он.

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