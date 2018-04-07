Наезд на людей в Германии: появились первые детали

Микроавтобус в толпу людей в немецком Мюнстере направил местный мужчина, у которого было расстройство психики. Число погибших в результате наезда возросло до 4 человек.

7 апреля во городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в толпу людей, отдыхавших на летней площадке в одном из кафе. Пострадало около 30 человек, число погибших увеличилось до 4-х.

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Как сообщает DW со ссылкой на газету Rheinische Post, водитель фургона, который сознательно совершил наезд на людей в немецком городе Мюнстере, имел суицидальные наклонности.

Водителем микроавтобуса оказался психически больной 49-летний немец. Правоохранители проводят в его доме обыски.

Издание АР отмечает, что внутри фургона, который въехал в толпу людей, был обнаружен подозрительный предмет.

Terror attack in Muenster, Germany.

Four people are dead the ministry confirms. Between 30-50 are injured. #Münster pic.twitter.com/5d958EZpZH — Voice of Europe (@V_of_Europe) 7 квітня 2018 р.

Свидетели инцидента рассказали, что видели, как двое неизвестных оставили фургон после того, как он въехал в людей. Поэтому правоохранители проверяют информацию – были ли в фургоне другие злоумышленники.

7 апреля во центре Мюнстера в 16:30 должна была состояться демонстрация курдов. Примерно в это же время произошел инцидент перед рестораном.

Пока нет информации о том, есть ли какая-то связь между нападением и курдской демонстрацией, полиция пытается выяснить все детали инцидента.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент тяжелым насильственным преступлением и выразил соболезнования близким жертв.

В эти часы мои мысли с жертвами и их близкими. Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял любимого человека,

– заявил он.