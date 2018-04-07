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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Германии микроавтобус въехал в толпу людей, есть погибшие и пострадавшие

722 Читати новину українською
В Германии микроавтобус въехал в толпу пешеходов
В Германии микроавтобус въехал в толпу пешеходов / inforesist.org

В городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в толпу людей, отдыхавших в одном из кафе. По сообщению полиции, есть погибшие и много пострадавших.

Как сообщает Deutsche Welle, наезд был совершен вблизи ресторана "Kiepenkerl" в центральной части города Мюнстер.

В результате наезда на летнюю площадку погибли три человека, около 30 человек пострадали. Но эти данные в полиции города пока не подтверждены.

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Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции, вероятный нападающий – водитель транспортного средства застрелился после совершения наезда.

Среди версий, которые рассматривает полиция, есть и террористический акт. На данный момент в городе проводится масштабная операция полиции. Жителям рекомендуют держаться подальше от центральной части города.

Теги: Криминальные новости Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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