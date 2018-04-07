В Германии микроавтобус въехал в толпу людей, есть погибшие и пострадавшие

В городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в толпу людей, отдыхавших в одном из кафе. По сообщению полиции, есть погибшие и много пострадавших.

Как сообщает Deutsche Welle, наезд был совершен вблизи ресторана "Kiepenkerl" в центральной части города Мюнстер.

В результате наезда на летнюю площадку погибли три человека, около 30 человек пострадали. Но эти данные в полиции города пока не подтверждены.

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Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции, вероятный нападающий – водитель транспортного средства застрелился после совершения наезда.

Среди версий, которые рассматривает полиция, есть и террористический акт. На данный момент в городе проводится масштабная операция полиции. Жителям рекомендуют держаться подальше от центральной части города.

#Kiepenkerl. Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort. Weitere Informationen gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 квітня 2018 р.

In der Altstadt von #Münster ist ein Fahrer in eine Menschengruppe am #Kiepenkerl gerast. Die #Polizei bestätigt Tote und Verletzte. Im Moment noch nicht klar, ob es ein Anschlag war - 17:00 Uhr pic.twitter.com/KG9QGGLmQj — SoliDavidwache (@SoliDavidwache) 7 квітня 2018 р.