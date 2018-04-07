В Германии микроавтобус въехал в толпу людей, есть погибшие и пострадавшие
В городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в толпу людей, отдыхавших в одном из кафе. По сообщению полиции, есть погибшие и много пострадавших.
Как сообщает Deutsche Welle, наезд был совершен вблизи ресторана "Kiepenkerl" в центральной части города Мюнстер.
В результате наезда на летнюю площадку погибли три человека, около 30 человек пострадали. Но эти данные в полиции города пока не подтверждены.
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Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции, вероятный нападающий – водитель транспортного средства застрелился после совершения наезда.
Среди версий, которые рассматривает полиция, есть и террористический акт. На данный момент в городе проводится масштабная операция полиции. Жителям рекомендуют держаться подальше от центральной части города.