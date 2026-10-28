"Нафтогаз" перенес судебную тяжбу с Россией в Арктику, арест судна может стать прецедентом, – WSJ

Юристы, с которыми пообщались журналисты WSJ, считают, что арест судна в сочетании с решением Гаагского трибунала может создать важный прецедент для других владельцев активов, незаконно присвоенных Россией. В частности, речь идет об имуществе на оккупированных территориях востока Украины.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко подчеркнул, что значение этого ареста не ограничивается стоимостью самого судна. Компания намерена и в дальнейшем разыскивать российские активы по всему миру, пока не получит всю присужденную компенсацию.

Напомним, в 2019 году арбитражный трибунал в Гааге признал незаконным захват Россией крымских активов "Нафтогаза". В апреле 2023 года компании присудили 4,2 миллиарда долларов компенсации, а с учетом процентов сумма превысила 5 миллиардов долларов. Россия до сих пор не выполнила это решение и оспаривает арест судна в норвежском суде.