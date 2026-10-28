"Нафтогаз" переніс судову боротьбу з Росією в Арктику, арешт судна може стати прецедентом, – WSJ

Нафтогаз домігся арешту російського судна в Арктиці / Фото росЗМІ
Арешт російського судна "Професор Молчанов" на архіпелазі Шпіцберген став результатом багаторічної юридичної кампанії НАК "Нафтогаз України" і може відкрити шлях до компенсацій іншим власникам активів, експропрійованих Росією.
Про це пише американське видання The Wall Street Journal.
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Що відомо про арешт російського судна?
За даними видання, "Нафтогаз" разом з юридичною фірмою Covington & Burling веде глобальний пошук російських державних активів, які можна стягнути в рахунок арбітражного рішення щодо кримських активів компанії. Станом на осінь компанія вже домоглася арешту російської нерухомості у Фінляндії та Австрії.
Видання зазначає, що на судно, яке ходило з Мурманська до селища Баренцбург, звернули увагу юристи норвезької фірми Wikborg Rein, що представляє "Нафтогаз" у Норвегії. Вони встановили, що на нього не поширюється державний імунітет, і заздалегідь підготували звернення до суду до прибуття судна на архіпелаг. Арешт провели 2 вересня на підставі ухвали окружного суду Нор-Тромс.
Юристи, з якими поспілкувалися журналісти WSJ, вважають, що арешт судна разом із рішенням Гаазького трибуналу може створити важливий прецедент для інших власників активів, незаконно привласнених Росією. Зокрема, йдеться про майно на окупованих територіях сходу України.
Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко підкреслив, що значення цього арешту не обмежується вартістю самого судна. Компанія має намір і надалі розшукувати російські активи по всьому світу, поки не отримає всю присуджену компенсацію.
Нагадаємо, у 2019 році арбітражний трибунал у Гаазі визнав незаконним захоплення Росією кримських активів "Нафтогазу". У квітні 2023 року компанії присудили 4,2 мільярда доларів компенсації, а з урахуванням відсотків сума перевищила 5 мільярдів доларів. Росія досі не виконала це рішення та оскаржує арешт судна в норвезькому суді.
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