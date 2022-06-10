Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", однако детали инцидента разглашать отказались.

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В пресс-службе "Нафтогаза" подтвердили увольнение Олега Диденко.

Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников,

– говорится в сообщении.

Вероятная причина увольнения – покупка Bentley

Ранее народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в фейсбуке обнародовал информацию о приобретении Диденко автомобиля Bentley за 500 тысяч долларов.

Кто такой Олег Диденко

Диденко в 2014-2020 годах руководил дочерней компанией "Нафтогаза" "Газ Украины". Затем работал советником председателя правления НАК Юрия Витренко.

Как сообщалось, в апреле Кабинет Министров переназначил Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год.

За 2021 год расходы НАК "Нафтогаз Украины" на членов правления выросли почти на 36% - с 672 миллионов гривен до 911 миллионов гривен, говорится в консолидированной финансовой отчетности "Нафтогаза" за прошлый год.

Управленческий персонал "Нефтегаза" в течение 2021 года состоял в среднем из пяти членов правления и 15 директоров. По сравнению с 2020 годом количество директоров в "Нафтогазе" выросло на 3 человека. Число членов правления не изменялось.

Кроме того, за 9 месяцев 2021 года "Нафтогаз" выплатил на обеспечение деятельности наблюдательного совета группы 23 миллиона гривен. Это на 3 миллиона гривен больше, чем за весь 2020 год.

Почти 9 миллионов украинцев автоматически изменили газопоставщика

С 1 июня 8,8 миллиона украинских домохозяйств потеряли поставки газа из-за того, что компании не могут выполнять свои функции.

"Нефтегаз" является "поставщиком последней надежды". То есть когда украинцы теряют газ от своего газопоставщика, их всех автоматически переводят в "Нафтогаз", а дальше они уже могут выбрать любого другого газопоставщика.

Клиенты не остаются без газа. Нефтегаз, как определенный государством "поставщик последней надежды", в таких ситуациях приходит на помощь, становится поставщиком и обеспечивает потребности украинских домохозяйств,

– отметили в компании.

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