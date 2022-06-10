Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу", однак деталі інциденту розголошувати відмовилися.

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У пресслужбі "Нафтогазу" підтвердили звільнення Олега Діденко.

Компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників,

– мовиться у повідомленні.

Ймовірна причина звільнення – купівля Bentley

Раніше народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко у фейсбуці оприлюднив інформацію про придбання Діденком автомобіля Bentley за 500 тисяч доларів.

Хто такий Олег Діденко

Діденко у 2014 – 2020 роках керував дочірньою компанією "Нафтогазу" "Газ України". Опісля працював радником голови правління НАК Юрія Вітренка.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" строком на один рік.

За 2021 рік витрати НАК "Нафтогаз України" на членів правління зросли майже на 36% – з 672 мільйони гривень до 911 мільйон гривень, мовиться у консолідованій фінансовій звітності "Нафтогазу" за минулий рік.

Управлінський персонал "Нафтогазу" протягом 2021 року складався в середньому з п'яти членів правління та 15 директорів. У порівнянні з 2020 роком кількість директорів у "Нафтогазі" зросла на 3 особи. Кількість членів правління не змінювалась.

Крім цього, за 9 місяців 2021 року "Нафтогаз" виплатив на забезпечення діяльності наглядової ради групи 23 мільйони гривень. Це на 3 мільйони гривень більше, ніж за весь 2020 рік.

Майже 9 мільйонам українців автоматично змінили газопостачальника

З 1 червня 8,8 мільйона українських домогосподарства втратили постачання газу через те, що компанії не можуть виконувати свої функції.

"Нафтогаз" є "постачальником останньої надії". Тобто, коли українці втрачають газ від свого газопостачальника, їх всіх автоматично переводять до "Нафтогазу", а далі вони вже можуть вибрати будь-якого іншого газопостачальника.

Клієнти не залишаються без газу. Нафтогаз, як визначений державою "постачальник останньої надії", в таких ситуаціях приходить на допомогу, стає постачальником і забезпечує потреби українських домогосподарств,

– наголосили в компанії.

Кому змінили газопостачальника – читайте тут.