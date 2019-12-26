"Нафтогаз" должен всего за сутки уплатить в госбюджет 8,5 миллиардов гривен

Кабинет Министров Украины обязал "Нафтогаз" заплатить 8,5 миллиардов гривен в государственный бюджет. Интересно, что распоряжение за подписью премьера Алексея Гончарука датируется 26 декабря, а всю сумму НАК "Нафтогаз" должен оплатить не позднее 27 декабря.

Все средства "Нафтогаз" должен оплатить в счет доходов, полученных от своей деятельности в 2019 году, говорится в указе на сайте Кабмина.

Интересно: Во сколько украинцам обошелся 1 нардеп в 2019 году: инфографика

Акционерное общество НАК "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года должно направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 миллиардов гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет,

– отмечается в указе.

Почему "Нафтогаз" должен уплатить такую огромную сумму в госбюджет? Группа "Нафтогаз Украины" является крупнейшей национальной компанией Украины. Поскольку компания является национальной, свою чистую прибыль она платит государству.



Именно "Нафтогаз" является крупнейшим налогоплательщиком в Украине. Только в течение 2018 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 137 миллиардов гривен налогов и дивидендов, что составило около 15% общих поступлений в бюджет.