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      "Нафтогаз" должен всего за сутки уплатить в госбюджет 8,5 миллиардов гривен

      17 Читати новину українською
      Кабмин обязал "Нафтогаз" оплатить госбюджету 8,5 миллиардов гривен / dsnews.ua

      Кабинет Министров Украины обязал "Нафтогаз" заплатить 8,5 миллиардов гривен в государственный бюджет. Интересно, что распоряжение за подписью премьера Алексея Гончарука датируется 26 декабря, а всю сумму НАК "Нафтогаз" должен оплатить не позднее 27 декабря.

      Все средства "Нафтогаз" должен оплатить в счет доходов, полученных от своей деятельности в 2019 году, говорится в указе на сайте Кабмина.

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      Акционерное общество НАК "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года должно направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 миллиардов гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет,
      – отмечается в указе.

      Почему "Нафтогаз" должен уплатить такую огромную сумму в госбюджет? Группа "Нафтогаз Украины" является крупнейшей национальной компанией Украины. Поскольку компания является национальной, свою чистую прибыль она платит государству.

      Именно "Нафтогаз" является крупнейшим налогоплательщиком в Украине. Только в течение 2018 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 137 миллиардов гривен налогов и дивидендов, что составило около 15% общих поступлений в бюджет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Бюджет Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Нафтогаз
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