Нафтогаз хочет отсудить у Кабмина деньги за льготный газ

НАК "Нафтогаз Украины" в октябре подал иск в Хозяйственный суд Киева в Кабинет министров, требуя возмещения убытков в размере 6,6 млрд. грн.

Эти убытки, как пишет Энергореформа, возникли в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа (ПСО, – 24).

В целом руководство Нафтогаза на основе собственных неаудированных расчетов оценивает сумму требуемой компенсации по ПСО за период с 1 октября 2015 года по 30 июня 2018 года более чем в 102,9 млрд. грн.

Из этой суммы 80,80 млрд грн. – это упущенная выручка Укргаздобыча, 7 млрд. грн. связанные с формированием резервов по плохим долгам, а 5,1 млрд. грн. – убытки.

Компания напомнила, что в 2017 году обжаловала отказ правительства создать механизм и источники компенсации убытков по ПСО в Административном суде и в том же году выиграла эти дела в судах первой инстанции и апелляции. Позже Кабмин подал кассацию в Верховный суд.

Дата слушаний пока не известна.

Напомним, в четверг, 1 ноября, цена на газ для населения Украины выросла на 23,5%, а именно до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение ранее приняли на переговорах Кабмина с МВФ.