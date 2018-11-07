Нафтогаз хоче відсудити у Кабміну гроші за пільговий газ

НАК "Нафтогаз України" у жовтні подав позов до Господарського суду Києва до Кабінету міністрів, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі 6,6 млрд. грн.

Ці збитки, як пише Енергореформа, виникли у четвертому кварталі 2015 року через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з поставки газу (ПСО, - 24).

В цілому керівництво Нафтогазу на основі власних неаудованої розрахунків оцінює суму необхідної компенсації по ПСО за період з 1 жовтня 2015 року по 30 червня 2018 року більш ніж в 102,9 млрд. грн.

З цієї суми 80,8 млрд грн. - це упущена виручка Укргазвидобування, 7 млрд. грн. пов'язані з формуванням резервів по поганих боргах, а 5,1 млрд. грн. - збитки.

Компанія нагадала, що у 2017 році оскаржила відмову уряду створити механізм і джерела компенсації збитків по ПСО в Адміністративному суді і в тому ж році виграла ці справи в судах першої інстанції та апеляції. Пізніше Кабмін подав касацію до Верховного суду.

Дата слухань поки не відома.

Нагадаємо, у четвер, 1 листопада, ціна на газ для населення України зросла на 23,5%, а саме до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Відповідне рішення раніше ухвалили на переговорах Кабміну з МВФ.