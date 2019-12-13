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      Нафтогаз назвал цену газа для украинцев: детали

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      Нафтогаз назвал цену газа / ua-energy.org

      В январе цена газа от "Нафтогаза" для защищенных потребителей равна квартальной цене – 5 500 гривен за тысячу кубометров. А это на 12% меньше, чем в январе прошлого года.

      Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, сообщили на сайте "Нафтогаза".

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      Для украинцев, которые хотят получать газ по меняющейся цене

      Необходимо с 10 по 24 декабря обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Цена будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона и будет зависеть от рыночных обстоятельств.

      Для потребителей, которые хотят получать газ по фиксированной цене

      Не нужно никуда обращаться или вносить предоплату. Для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена.

      Обратите внимание: Анбандлинг в Украине: что означает и как работает

      Какими будут цены для промышленных потребителей

      • Для тех, кто покупает газ на условиях предоплаты, цена составит 5 тысяч 500 гривен за тысячу кубометров газа.
      • Те, кто без подписки, должны будут выложить 6 тысяч 72 гривны за тысячу кубометров.

      В компании добавили, что оба механизма – и ежемесячной, и гарантированной цены – соответствуют требованиям МВФ.

      Что известно о международных обязательствах Украины

      С 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей будет соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз Тарифы на газ
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