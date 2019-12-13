Нафтогаз назвал цену газа для украинцев: детали
В январе цена газа от "Нафтогаза" для защищенных потребителей равна квартальной цене – 5 500 гривен за тысячу кубометров. А это на 12% меньше, чем в январе прошлого года.
Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, сообщили на сайте "Нафтогаза".
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Для украинцев, которые хотят получать газ по меняющейся цене
Необходимо с 10 по 24 декабря обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Цена будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона и будет зависеть от рыночных обстоятельств.
Для потребителей, которые хотят получать газ по фиксированной цене
Не нужно никуда обращаться или вносить предоплату. Для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена.
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Какими будут цены для промышленных потребителей
- Для тех, кто покупает газ на условиях предоплаты, цена составит 5 тысяч 500 гривен за тысячу кубометров газа.
- Те, кто без подписки, должны будут выложить 6 тысяч 72 гривны за тысячу кубометров.
В компании добавили, что оба механизма – и ежемесячной, и гарантированной цены – соответствуют требованиям МВФ.
Что известно о международных обязательствах Украины
С 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей будет соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.
Сколько стоил газ в ноябре 2019 года в каждом регионе Украины