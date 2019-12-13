Нафтогаз назвав ціну газу для українців: деталі

У січні ціна газу від "Нафтогазу" для захищених споживачів дорівнюватиме квартальній ціні – 5 500 гривень за тисячу кубометрів. А це на 12% менше, ніж у січні минулого року.

Ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року, повідомили на сайті "Нафтогазу".

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Для українців, які хочуть отримувати газ за змінною ціною

Необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Ціна буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону й залежатиме від ринкових обставин.

Для споживачів, які хочуть отримувати газ за фіксованою ціною

Не потрібно нікуди звертатися чи вносити передплату. Для них з 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна.

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Якими будуть ціни для промислових споживачів

Для тих, хто купує газ на умовах передплати, ціна становитиме 5 тисяч 500 гривень за тисячу кубометрів газу.

Ті, що без передплати, повинні будуть викласти 6 тисяч 72 гривні за тисячу кубометрів.

У компанії додали, що обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни – відповідають вимогам МВФ.

Що відомо про міжнародні зобов’язання України

З 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Це означає, що гуртова ціна для побутових споживачів відповідатиме ринковій ціні для комерційних споживачів.



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