Нафтогаз назвав ціну газу для українців: деталі
У січні ціна газу від "Нафтогазу" для захищених споживачів дорівнюватиме квартальній ціні – 5 500 гривень за тисячу кубометрів. А це на 12% менше, ніж у січні минулого року.
Ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року, повідомили на сайті "Нафтогазу".
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Для українців, які хочуть отримувати газ за змінною ціною
Необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Ціна буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону й залежатиме від ринкових обставин.
Для споживачів, які хочуть отримувати газ за фіксованою ціною
Не потрібно нікуди звертатися чи вносити передплату. Для них з 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна.
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Якими будуть ціни для промислових споживачів
- Для тих, хто купує газ на умовах передплати, ціна становитиме 5 тисяч 500 гривень за тисячу кубометрів газу.
- Ті, що без передплати, повинні будуть викласти 6 тисяч 72 гривні за тисячу кубометрів.
У компанії додали, що обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни – відповідають вимогам МВФ.
Що відомо про міжнародні зобов’язання України
З 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Це означає, що гуртова ціна для побутових споживачів відповідатиме ринковій ціні для комерційних споживачів.
Скільки коштував газ у листопаді 2019 року в кожному регіоні України