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      Нафтогаз назвав ціну газу для українців: деталі

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      Нафтогаз назвав ціну газу / ua-energy.org

      У січні ціна газу від "Нафтогазу" для захищених споживачів дорівнюватиме квартальній ціні – 5 500 гривень за тисячу кубометрів. А це на 12% менше, ніж у січні минулого року.

      Ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року, повідомили на сайті "Нафтогазу".

      Читайте також: Низка міст може залишитись без газу, якщо "Нафтогаз" і "Газпром" не домовляться про транзит

      Для українців, які хочуть отримувати газ за змінною ціною

      Необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Ціна буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону й залежатиме від ринкових обставин.

      Для споживачів, які хочуть отримувати газ за фіксованою ціною

      Не потрібно нікуди звертатися чи вносити передплату. Для них з 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна.

      Зверніть увагу: Анбандлінг в Україні: що означає та як працює

      Якими будуть ціни для промислових споживачів

      • Для тих, хто купує газ на умовах передплати, ціна становитиме 5 тисяч 500 гривень за тисячу кубометрів газу.
      • Ті, що без передплати, повинні будуть викласти 6 тисяч 72 гривні за тисячу кубометрів.

      У компанії додали, що обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни – відповідають вимогам МВФ.

      Що відомо про міжнародні зобов’язання України

      З 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Це означає, що гуртова ціна для побутових споживачів відповідатиме ринковій ціні для комерційних споживачів.

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      Скільки коштував газ у листопаді 2019 року в кожному регіоні України

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Тарифи на газ
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