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      "Нафтогаз" обязали снизить цену на газ

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      Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев
      Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев / ukrinform.ua

      Кабинет Министров принял решение, согласно которому НАК "Нафтогаз Украины" обязан с 1 апреля продавать населению газ дешевле, чем 8,55 гривен за кубометр.

      В правительстве убеждают, что в Украине будет наблюдаться тенденция к снижению цен на газ. Продлится это до декабря 2019 года. Именно это вроде бы дает основания Кабмину делать шаги к снижению цены на газ для потребителей.

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      Своим постановлением правительство дает право "Нафтогазу" установить новую цену – ниже, чем 8,55 гривен. Но не выше.

      Чем дешевле продавать будут, тем лучше. Думаю, настало время прикрутить цену на газ. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены,
      – прокомментировал премьер-министр Гройсман.

      В "Нафтогазе" же заявили, что с документом еще не успели ознакомиться, поскольку не участвовали в его разработке.

      "Нам еще неизвестно, что там. Мы надеемся, что новым постановлением Кабинет министров отменяет существующий режим ПСО и убирает посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой "Нафтогаз" и бытовыми потребителями. Мы ожидаем публикации документа и сможем прокомментировать его после анализа наших юристов", – отметили в пресс-службе компании.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Тарифы Газ Кабинет Министров Украины Нафтогаз
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