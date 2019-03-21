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      Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях

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      Цена на газ для населения 2019 в Украине - возможен ли дешевый газ
      Быть или не быть газу подешевле / 24 канал

      Промышленность будет получать газ по цене даже ниже, чем для бытовых потребителей. Все из-за благоприятных условий на европейском рынке. Смогут ли наши газовые чиновники договориться с МВФ, удешевить газ и для бытовых потребителей и чем за это расплатимся – 24 канал спросил у экспертов.

      В "Нафтогазе" сообщили о покупке газа у Словакии за 5,9 гривни, а конечная его цена составляла 8,3 гривны, вместе с налогами и расходами на транспортировку. Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине сейчас ниже регулируемую государством в 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров. Поэтому "Нафтогаз" решил продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения.

      А вот бытовым потребителям этот газ продали по 8,5 гривен за кубометр, потому что такой регулируемый тариф установил Кабмин. Кроме того, в мае ожидаем цену на 9,8 гривны за "куб".

      Есть ли предпосылки, чтобы и для населения газ не дорожал?

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      Предвыборный "трюк"

      Энергетический эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии 24 каналу пояснил, что объективных предпосылок для снижения цены на газ у Украины нет. Ситуативные – есть. Сейчас на европейских рынках цена газа упала, потому что завершается отопительный сезон, есть избыток газа. Поэтому он может быть импортирован в Украину по более низкой цене. Именно поэтому "Нафтогаз" смог купить сейчас газ дешевле.

      Поэтому можно сделать трюк – снизить цену. Но временно. Я рассматриваю разговоры о снижении цен на газ как предвыборные трюки. Политикам так хочется. Поэтому они нашли такой вариант,
      – отметил Гончар.

      Читайте также: Снизить цену на газ невозможно, – "Нафтогаз" о предвыборных обещаниях политиков

      Дешевый газ за счет курса гривны

      Член правления Международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова в комментарии 24 каналу высказала мнение, что с учетом снижения стоимости экспортируемого газа, условия МВФ по повышению цен на газ для населения могут быть пересмотрены и цена на газ не будет повышена. А вот снижение цены, которая есть – вряд ли возможно.

      Можно хоть и нулевую цену на газ сделать. Только какая будет цена этого "газового рая"? Кто-то же должен заплатить за это,
      – напомнил Михаил Гончар.

      Он пояснил: чиновники перед выборами боятся говорить о том, что можно поиграться в популизм и поснижать цену на газ. Но когда ценой этого станет обвал гривны из-за неполучения очередных траншей финансирования плюс выплата зарубежных долгов, то "быстро забудут, что у нас дешевый газ, а будут проклинать правительство за то, что он обвалил гривну". Но ведь это не только работа рук правительства. Потому что такая популистская политика бывает – из-за "хотелки" потребителей.

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      Таинственные цены

      Энергетический эксперт Мария Яковлева в комментарии 24 каналу высказала несколько иное мнение. Она заверила, что для нужд населения весь газ добываемый в Украине. Себестоимость природного газа украинской добычи составляет 1700 гривен. А если правительство устанавливает цену на газ, то это государственно-регулируемая цена.

      Согласно Закону Украины "О ценах и ценообразовании" государственно-регулируемая цена устанавливается с учетом полного покрытия себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли. Правительство ни разу не предоставляло обоснование для 300% прибыли в цене 8,5 гривен. Формулу цены на газ в Постановлении КМУ №867 можно назвать "Коболев+" – она рассчитывается на основании цены импорта "Нафтогаза", чем нарушает норму Закона Украины "О ценах и ценообразовании",
      – подчеркнула Яковлева.

      Она убеждена, что правительство должно и может навести порядок с ценой на газ в соответствии с Законом Украины "О ценах и ценообразовании", но не хочет.

      "Власть выбрала путь исключительно повышение цены без проведения реальных реформ. Все реальные перспективы есть у реальных реформ, сегодняшняя власть не способна их сделать", – подытожила эксперт.

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      Что скажет МВФ

      Марина Багрова напомнила, что повышение цен на газ для населения – это условие МВФ в обмен на предоставление Украине очередного кредита. А Мария Яковлева отметила, что глобально условие МВФ – иметь бездефицитный бюджет страны. А все, что касается уровня цены на газ для населения – это сознательный выбор украинской власти "такой непутевой политики".

      Михаил Гончар отметил, что у нас нет паритета (равноценности) с ценой импортируемого газа. Если даже МВФ сейчас и согласится на возможность неповышения стоимости газа (в чем эксперт сомневается), то в дальнейшем – все равно будет настаивать на повышении цены на газ. Причем тогда прыжок будет значительно выше.

      Дешевый газ – бедная страна

      Если бы мы добились полного самообеспечения газом, тогда бы можно было говорить, что нам неинтересен паритет импортной цены, уверен Гончар. Но – соседняя Румыния имеет почти полное обеспечение собственным газом, они импортируют меньше 10%. Но все равно у них цена газа выше, чем у нас.

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      Погоня за дешевым газом неоправданная. Дешевый газ не сделал богатой одну газодобывающую страну. Туркменистан, например, не является богатым. А самая богатая страна – Норвегия – имеет дорогой газ. А в своем пенсионном фонде она имеет триллион долларов, накопленных за счет нефти и газа,
      – пояснил эксперт.

      Понятным является желание потребителей "урвать" что-то сегодня. Но когда начнется игра в снижение цены – сразу увидим еще и рост потребления газа. Потому что низкая цена не стимулирует его сохранение.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Нафтогаз Газ Статьи Публикации Энергетика Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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