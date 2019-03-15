Как Украине перейти на рыночные цены на газ: ответ эксперта

Когда чиновники определяют цену на газ, то это является политическим ценообразованием, за которым стоит популизм, потому что украинцы уже давно платили бы за газ меньше, если бы цены были рыночными и не регулировались государством.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.

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Могут ли украинцы платить за газ меньше?

"Последние несколько месяцев очень существенно упали цены на европейских газовых биржах. Сначала это произошло из-за нефти, цена на которую снизилась, а потом наступила теплая зима в Европе, поэтому стало меньше спроса на газ. Поэтому получилось так, что на этой неделе рыночные цены стали ниже, чем были установлены обязательства по ПСО (право социального обеспечения – 24 канал) перед МВФ", – сказал Фурса.

Как Украине перейти на рыночные цены

По словам эсперта, для этого нужно, чтобы Правительство таки сказало: "Мы больше не устанавливаем эти ограничения для Нафтогаза, не заставляем их продавать газ по той цене, которую мы записали" и после этого наступит рынок "счастья" (имеется в виду, что установят рыночные цены – 24 канал).

Как объясняет Гройсман, рыночная цена может меняться: или падать, или расти. То есть если она увеличится, то украинцам придется платить больше. Но это нормальная практика и газ не должен быть исключением,

– сказал Фурса.

Финансовый аналитик заверил, что об этом заговорили только сейчас, потому что цена на газ стала теперь дешевле той, что была установлена ​​по ПСО.

"Если вы хотите рыночных тарифов, то МВФ введет их, но эти тарифы будут определяться по определенной формуле. Поэтому если цена станет фиксированной, то она может увеличиваться по этой же формуле. Нельзя сказать: "тут нам нравится, а здесь – нет". С рыночными ценами не получится делать так, как выгодно только нам. Это так не работает, нужно выбрать только один путь", – заявил Фурса.

Он добавил, что МВФ никогда не требовал определенную цену, они говорят, что тарифы должны быть рыночными. Однако стоит отметить, что МВФ волнует вопрос цены на газ, они выделяют этот вопрос и постоянно об этом говорят. Они говорят, создавайте рыночные цены и все, рынок сам все будет регулировать.

Сергей Фурса рассказал, что Украине стоит установить рыночные цены на газ: смотрите видео