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      Гройсман хоче уникнути підвищення ціни на газ і переглянути контракт з "Нафтогазом"

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      Уряд проти нового підвищення ціни на газ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман хоче домовитися з МВФ, щоб відтермінувати черговий ріст ціни на блакитне паливо, заплановане на травень. Про це прем'єр заявив у парламенті, на годині запитань до уряду.

      Про це розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Україна може видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше, – Гройсман

      Гройсман заявив, що дасть доручення і "Нафтогазу", і Міністерству фінансів почати перемовини з МВФ ,аби ціни на газ не підвищувати надалі. Напередодні "Нафтогаз" заявив, що можна закуповувати імпортний газ дешевше, тож прем'єр-міністр вважає, що це причина не збільшувати ціни.

      Сьогодні доручу "Нафтогаз України" спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для того, щоби врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень газу,
      – заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Також в уряді планують переглянути контракт з головою "Нафтогазу". Кажуть, що він діяв п'ять років, і уряд загалом не знав, що саме там прописано (зокрема, що там можуть виписувати собі величезні премії). Тож тепер вони мають запропонувати голові "Нафтогазу" інший контракт з новими умовами.

      Продовження транзиту газу... з 1 січня 2020 року. Це перше. Друга позиція – це досягнення цілей, які були затверджені Урядом щодо збільшення видобутку українського газу до 18,3 мільярда кубів газу, а не до 15 мільярдів, як вони добувають сьогодні. І третє – мають бути ринкові зарплати, але не космічні і захмарні,
      – додав Володимир Гройсман.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Тарифи на газ Газ Нафтогаз Транш МВФ МВФ
      Джерело: 24 канал
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