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      Україна може видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше, – Гройсман

      57 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / 24 Канал

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про стратегію уряду в галузі енергоефективності та зауважив, що для України реально в майбутньому не залежати від жодних поставок газу з-за кордону.

      Прем'єр наголосив на тому, що Україна – енергетична країна, яка здатна добувати більше газу для власних потреб та оптимізувати його використання.

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      Ми зруйнували закритий клуб в енергетиці. Відкрили геодані, запроваджуємо прозорі аукціони і конкурси. Ввели мораторій на 5 років щодо перегляду ставок рентних платежів. Зменшили рентні платежі на нові свердловини. Завдяки зміні системи роботи "Держгеонадр" можемо до 2023-2025 років значно збільшити видобуток газу,
      – написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

      Також він зауважив, що влада працює над підвищенням енергоефективності країни.

      "П'ятий рік працює урядова програма "Теплі кредити", якої скористалося близько півмільйона українських сімей. Запускаємо Фонд енергоефективності, який буде надавати кошти на енергозберігаюче обладнання", – заявив прем'єр.

      Володимир Гройсман наголосив, що забезпечення України власним газом – головна мета для уряду.

       

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      Теги: Новини України Енергетика Газ Володимир Гройсман
      Джерело: 24 Канал
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