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      Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее, – Гройсман

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      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / 24 Канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о стратегии правительства в области энергоэффективности и отметил, что для Украины реально в будущем не зависеть от никаких поставок газа из-за рубежа.

      Премьер отметил, что Украина – энергетическая страна, которая способна добывать больше газа для собственных нужд и оптимизировать его использование.

      Читайте также: Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой

      Мы разрушили закрытый клуб в энергетике. Открыли геоданные, вводим прозрачные аукционы и конкурсы. Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Держгеонадр" можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа,
      – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

      Также он отметил, что власть работает над повышением энергоэффективности страны.

      "Пятый год работает правительственная программа "Теплые кредиты", которой воспользовалось около полумиллиона украинских семей. Запускаем Фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование", – заявил премьер.

      Он также отметил, что обеспечение Украины собственным газом – главная цель для правительства.

       

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      Теги: Владимир Гройсман Газ Энергетика Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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