Як Україні перейти на ринкові ціни на газ: відповідь експерта

Коли чиновники визначають ціну на газ, то це є політичним ціноутворенням, за яким стоїть популізм, бо українці вже давно платили б за газ менше, якби ціни були ринковими і не регулювалися державою.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу.

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Чи можуть українці платити за газ менше?

"Останні кілька місяців дуже суттєво впали ціни на європейських газових біржах. Спочатку це сталося через нафту, ціна на яку знизилася, а потім настала тепла зима в Європі, тому стало менше попиту на газ. Тому сталося так, що на цьому тижні ринкові ціни стали нижчими, ніж були встановлені зобов’язання по ПСО (право соціального забезпечення, – 24 канал) перед МВФ", – відповів Фурса.

Як Україні перейти на ринкові ціни

За словами експерта, для цього потрібно, щоб Уряд таки сказав: "ми більше не встановлюємо ці обмеження для Нафтогазу, не змушуємо їх продавати газ по тій ціні, яку ми записали" і після цього наступить ринок "щастя" (мається на увазі, що встановлять ринкові ціни, – 24 канал).

Як пояснює Гройсман, ринкова ціна може змінюватися: або падати, або зростати. Тобто якщо вона збільшиться, то українцям доведеться платити більше. Але це нормальна практика і газ не має бути виключенням,

– сказав Фурса.

Фінансовий аналітик запевнив, що про це заговорили лише зараз, бо ціна на газ стала тепер дешевшою за ту, що була встановлена по ПСО.

"Якщо ви хочете ринкових тарифів, то МВФ введе їх, але ці тарифи визначатимуться за певною формулою. Тому якщо ціна стане фіксована, то вона може збільшуватися за цією ж формулою. Не можна сказати: "отут нам подобається, а тут – ні". З ринковими цінами не вийде робити так, як вигідно лише нам. Це так не працює, потрібно обрати лише один шлях", – заявив Фурса.

Він додав, що МВФ ніколи не вимагав певну ціну, вони кажуть, що тарифи мають бути ринковими. Проте варто наголосити, що МВФ хвилює питання ціни на газ, вони виокремлюють це питання і постійно про це говорять. Вони кажуть, створюйте ринкові ціни і все, ринок сам все регулюватиме.

Сергій Фурса розповів, що Україні варто встановити ринкові ціни на газ: дивіться відео