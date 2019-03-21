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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов

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      Ціна на газ для населення 2019 - чи можливий дешевший газ для українців
      Дешевший газ: бути чи ні / 24 канал

      Промисловість отримуватиме газ за ціною навіть нижчою, ніж для побутових споживачів. Усе через сприятливі умови на європейському ринку. Чи зможуть наші газові посадовці домовитися з МВФ, здешевити газ і для побутових споживачів і чим за це розплатимось – 24 канал запитав у експертів.

      У "Нафтогазі" повідомили про купівлю газу у Словаччини за 5,9 гривні, а кінцева його ціна становила 8,3 гривні, разом із податками та витратами на транспортування. Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою у 8 тисяч 550 гривень за тисячу кубометрів. Тому "Нафтогаз" вирішив продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення.

      А от побутовим споживачам цей газ продали за 8,5 гривень за кубометр, бо такий регульований тариф встановив Кабмін. Крім того, у травні очікуємо на ціну 9,8 гривні за "куб".

      Чи є передумови, щоб і для населення газ не дорожчав?

      Читайте також: "Нафтогаз" домовляється з МВФ щодо зменшення цін на газ: плюси та мінуси

      Передвиборчий "трюк"

      Енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі 24 каналу пояснив, що об'єктивних передумов для зниження ціни на газ в України немає. Ситуативні – є. Зараз на європейських ринках ціна газу впала, тому що завершується опалювальний сезон, є надлишок газу. Тож він може бути імпортований в Україну за нижчою ціною. Саме тому "Нафтогаз" зміг купити зараз газ дешевше.

      Тому можна зробити трюк – знизити ціну. Але тимчасово. Я розглядаю розмови про зниження цін на газ як передвиборчі трюки. Політикам так хочеться. Тому вони знайшли такий варіант,
      – зауважив Гончар.

      Читайте також: Знизити ціну на газ неможливо, – "Нафтогаз" про передвиборчі обіцянки політиків

      Дешевий газ за рахунок курсу гривні

      Член правління Міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова у коментарі 24 каналу висловила думку, що з урахуванням зниження вартості експортованого газу умови МВФ щодо підвищення цін на газ для населення можуть бути переглянуті і ціна на газ не буде підвищена. А от зниження ціни, яка є – навряд можливе.

      Можна хоч і нульову ціну на газ зробити. Тільки яка буде ціна цього "газового раю"? Хтось же має заплатити за це,
      – нагадав Михайло Гончар.

      Він пояснив: урядовці перед виборами бояться говорити про те, що можна погратися в популізм і познижувати ціну на газ. Але коли ціною цього стане обвал гривні через неотримання чергових траншів фінансування плюс виплата зарубіжних боргів, то "швидко забудуть, що у нас дешевий газ, а проклинатимуть уряд за те, що він обвалив гривню". Але ж це не лише робота рук уряду. Бо така популістська політика буває – через "хотілки" споживачів.

      Читайте також: Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні

      Таємничі ціни

      Енергетичний експерт Марія Яковлева у коментарі 24 каналу висловила дещо іншу думку. Вона запевнила, що для потреб населення весь газ видобувається в Україні. Собівартість природного газу українського видобутку становить 1700 гривень. А якщо уряд встановлює ціну на газ, то це державно-регульована ціна.

      Згідно із Законом України "Про ціни та ціноутворення" державно-регульована ціна встановлюється з урахуванням повного покриття собівартості і економічно-обґрунтованого відсотку прибутку. Уряд жодного разу не надавав обґрунтування для 300% прибутку в ціні 8,5 гривень. Формулу ціни на газ в Постанові КМУ №867 можна назвати "Коболєв+" – вона розраховується на підставі ціни імпорту "Нафтогазу", чим порушує норму Закону України "Про ціни та ціноутворення",
      – акцентувала Яковлева.

      Вона переконана, що уряд повинен і може навести лад з ціною на газ відповідно до Закону України "Про ціни та ціноутворення", але не хоче.

      "Влада вибрала шлях виключно підвищення ціни без проведення реальних реформ. Всі реальні перспективи є в реальних реформ, сьогоднішня влада не спроможна їх зробити", – підсумувала експерт.

      ціна газу
      Уряд туманно пояснює українцям, як розраховує ціну газу

      Що скаже МВФ

      Марина Багрова нагадала, що підвищення цін на газ для населення – це умова МВФ в обмін на надання Україні чергового кредиту. А Марія Яковлева відзначила, що глобально умова МВФ – мати бездефіцитний бюджет країни. А все, що стосується рівня ціни на газ для населення – це свідомий вибір української влади "такої недолугої політики".

      Михайло Гончар відзначив, що у нас немає паритету (рівноцінності) з ціною імпортованого газу. Якщо навіть МВФ зараз і погодиться на можливість непідвищення вартості газу (в чому експерт сумнівається), то в подальшому – все одно наполягатиме на підвищенні ціни на газ. Причому тоді стрибок буде значно вищий.

      Дешевий газ – бідна країна

      Якби ми досягли повного самозабезпечення газом, тоді б можна було говорити, що нам нецікавий паритет імпортної ціни, впевнений Гончар. Але – сусідня Румунія має майже повне забезпечення власним газом, вони імпортують менше 10%. Але все одно у них ціна газу – вища, ніж у нас.

      Читайте також: Як Україні перейти на ринкові ціни на газ: відповідь експерта

      Гонитва за дешевим газом невиправдана. Дешевий газ не зробив багатою жодну газовидобувну країну. Туркменістан, наприклад, не є багатим. А найбагатша країна – Норвегія – має дорогий газ. А у своєму пенсійному фонді вона має трильйон доларів, накопичених за рахунок нафти і газу,
      – пояснив експерт.

      Зрозумілим є бажання споживачів "урвати" щось сьогодні. Але коли почнеться гра у зниження ціни – відразу побачимо ще й зростання споживання газу. Тому що низька ціна не стимулює його збереження.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Статті Публікації Тарифи на газ Енергетика
      Джерело: 24 канал
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