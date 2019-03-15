"Нафтогаз" домовляється з МВФ щодо зменшення цін на газ: плюси та мінуси

Ціни на газ для населення не зростуть за умови, якщо уряд та "Нафтогаз" зможуть домовитися з Міжнародним валютним фондом. Депутати в парламенті переконували, що населення зможе платити ринкову ціну на блакитне паливо, а не встановлену урядом.

За блакитне паливо українці вже з травня 2019 року платитимуть за куб 9,8 гривні.

Читайте також: Як Україні перейти на ринкові ціни на газ: відповідь експерта

Про такі темпи зростання домовилися з МВФ в обмін на транш, який дозволятиме продавати населенню блакитне паливо за ринковою ціною. Погодилися, що Україна відпускатиме ціну до 2020 року. А до того тарифи контролюватиме уряд.

Я сьогодні доручу "Нафтогазу" України спільно з Міністерством фінансів починати робочу дискусію з МВФ для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень газу,

– прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Нафтогаз" купив у Словаччини газ за 5,9 гривні, проте разом із податками та витратами на транспортування кінцева ціна становила 8,3 гривні. Українцям продали за 8,5 гривень за кубометр, бо такий тариф встановив Кабмін.

Якщо в Україні запрацює такий самий ринок, то тоді ми будемо мати якраз ринкові ціни, які нижчі, аніж ті, які прогнозував уряд,

– народний депутат "Самопомочі" Вікторія Войціцька.



Ринкові ціни на блакитне паливо раптово впали

За 8,3 гривні Україна закуповуватиме лише імпортний газ, проте, якщо буде ринок газу, то ціна знизиться до 6 гривень за кубометр.

По-перше, ми позбудемося обіцянок політиків зменшити ціну на газ. Це найголовніше насправді. Плюс політики не зможуть виходити та казати: "Я зараз всім вам зроблю щастя і знижу ціну". Вони просто паразитують на цьому,

– економіст Сергій Фурса.

Ринкова ціна на газ може, як падати, так і стрімко зростати. Якщо газ дорожчатиме, відповідно українці платитимуть більше. Однак, за словами експертів, заяви Гройсмана наразі більше схожі на популізм.