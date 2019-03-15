"Нафтогаз" договаривается с МВФ относительно уменьшения цен на газ: плюсы и минусы

Цены на газ для населения не вырастут при условии, если правительство и "Нафтогаз" смогут договориться с Международным валютным фондом. Депутаты в парламенте убеждали, что население сможет платить рыночную цену на голубое топливо, а не установленную Правительством.

За газ украинцы уже с мая 2019 года будут платить за куб 9,8 гривны.

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О таких темпах роста договорились с МВФ в обмен на транш, который позволит продавать населению голубое топливо по рыночной цене. Согласились, что Украина будет отпускать цену до 2020 года. А до того тарифы будет контролировать правительство.

Я сегодня поручу "Нафтогазу" Украины совместно с Министерством финансов начинать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений газа,

– премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нафтогаз" купил в Словакии газ по 5,9 гривны, однако вместе с налогами и расходами на транспортировку конечная цена составляла 8,3 гривны. Украинцам продали за 8,5 гривен за кубометр, потому что такой тариф установил Кабмин.

Если в Украине заработает такой же рынок, то тогда мы будем иметь как раз рыночные цены, которые ниже, чем те, которые прогнозировало правительство,

– народный депутат "Самопомочи" Виктория Войцицкая.



Рыночные цены на голубое топливо внезапно упали

За 8,3 гривны Украина будет закупать только импортный газ, однако, если будет рынок газа, то цена снизится до 6 гривен за кубометр.

Во-первых, мы избавимся от обещаний политиков уменьшить цену на газ. Это самое главное на самом деле. Плюс политики не смогут выходить и говорить: "Я сейчас всем вам сделаю счастье и уменьшу цену". Они просто паразитируют на этом,

– экономист Сергей Фурса.

Рыночная цена на газ может, как падать, так и стремительно расти. Если газ будет дорожать, соответственно, украинцы будут платить больше. Однако, по словам экспертов, заявления Гройсмана пока больше похожи на популизм.