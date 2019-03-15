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      "Нафтогаз" договаривается с МВФ относительно уменьшения цен на газ: плюсы и минусы

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      Цены на газ для населения не вырастут при условии, если правительство и "Нафтогаз" смогут договориться с Международным валютным фондом. Депутаты в парламенте убеждали, что население сможет платить рыночную цену на голубое топливо, а не установленную Правительством.

      За газ украинцы уже с мая 2019 года будут платить за куб 9,8 гривны.

      Читайте также: Как Украине перейти на рыночные цены на газ: ответ эксперта

      О таких темпах роста договорились с МВФ в обмен на транш, который позволит продавать населению голубое топливо по рыночной цене. Согласились, что Украина будет отпускать цену до 2020 года. А до того тарифы будет контролировать правительство.

      Я сегодня поручу "Нафтогазу" Украины совместно с Министерством финансов начинать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений газа,
      – премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

      "Нафтогаз" купил в Словакии газ по 5,9 гривны, однако вместе с налогами и расходами на транспортировку конечная цена составляла 8,3 гривны. Украинцам продали за 8,5 гривен за кубометр, потому что такой тариф установил Кабмин.

      Если в Украине заработает такой же рынок, то тогда мы будем иметь как раз рыночные цены, которые ниже, чем те, которые прогнозировало правительство,
      – народный депутат "Самопомочи" Виктория Войцицкая.

      ціни на газ
      Рыночные цены на голубое топливо внезапно упали

      За 8,3 гривны Украина будет закупать только импортный газ, однако, если будет рынок газа, то цена снизится до 6 гривен за кубометр.

      Во-первых, мы избавимся от обещаний политиков уменьшить цену на газ. Это самое главное на самом деле. Плюс политики не смогут выходить и говорить: "Я сейчас всем вам сделаю счастье и уменьшу цену". Они просто паразитируют на этом,
      – экономист Сергей Фурса.

      Рыночная цена на газ может, как падать, так и стремительно расти. Если газ будет дорожать, соответственно, украинцы будут платить больше. Однако, по словам экспертов, заявления Гройсмана пока больше похожи на популизм.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Нафтогаз Владимир Гройсман МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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