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      Знизити ціну на газ неможливо, – "Нафтогаз" про передвиборчі обіцянки політиків

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      Глава "Нафтогазу" пояснив, чому неможливо знизити ціну на газ
      Глава "Нафтогазу" пояснив, чому неможливо знизити ціну на газ / Фото з відкритих джерел

      В Україні не можливо знизити ціну на газ для населення, яке обіцяють деякі кандидати у президенти. Встановлення ринкової ціни на газ є однією з головних умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

      Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу" розповів, що кандидати у президенти не зможуть виконати свої виборчі обіцянки та знизити ціну на газ. Глава держави не має таких повноважень.

      Читайте також: Зниження тарифів на газ: до чого це може призвести Україну

      Зниження ціни на газ, на мою думку, буде неможливим з тієї простої причини, що це – головна умова співпраці з МВФ. Тому вважаю, що жодного зниження ціни на газ не буде, тому що це економічно неправильно, це унеможливить нашу співпрацю з міжнародними партнерами, і це непотрібно,
      – наголосив він. 

      Якщо якась частина українців не може сплачувати рахунки за газ, то мають оформити субсидії. Людям буде вигідніше отримувати її, економити газ і розпоряджатися зекономленими коштами на власний розсуд.

      Окрім того, зниження ціни на газ неможливе не тільки після президентських виборів, а й після парламенських також.

      Коли Україна зможе забезпечити себе власним газом?Україна може повністю забезпечити себе газом власного видобутку та відмовитися від імпорту чужого у найближчі 5 років, переконаний президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар. Для цього лише потрібно, аби уряд реально почав працювати над виходом країни на рівень повного самозабезпечення газом, наростивши його видобуток та скоротивши споживання. У свою чергу, це могло би зумовити зниження ціни на блакитне паливо для населення.

      Причиною того, що Україна до сьогодні не змогла повністю перейти на свій видобуток став так званий дешевий газ, за який потім українці змушені були дорого платити. Зокрема, газ власного видобутку по собівартості віддавали споживачеві. Одночасно Україна імпортувала "дешевий" російський газ за який переплачувалися колосальні гроші. Тому, влада інвестувала в економіку російського "Газпрому" і зовсім не інвестувала в свій газовидобуток.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Субсидії МВФ Тарифи на газ Нафтогаз Газ
      Джерело: 24 Канал
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